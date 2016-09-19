Гімнаст Верняєв відчуває, що Кличко на ньому просто попіарився

Чемпіон Олімпіади-2016 зі спортивної гімнастики Олег Верняєв обурений тим, що термін його заселення у квартиру в Києві відкладається на другу половину наступного року.

Він написав у Facebook, що йому й спортсменам Жану Беленюку та Ігорю Радівілову столична влада вручили сертифікат на квартиру ще навесні минулого року.

"У березні 2015 року мені, Жану й Ігорю мер міста видав "сертифікат на квартиру" – просто диплом, насправді. Отож до чого веду: нам сказали, (що) у жовтні 2015 року буде здано дім, учора мені сказали, що будинок буде здано у другій декаді 2017 року", – написав Верняєв.

Йому здається, що на ньому просто попіарилися.

"Моє "золото" й "срібло" Олімпійських ігор, "срібло" Жана, виявляється, не гідне того, щоб нам просто дати вже готові квартири! А коли порушується питання – кажуть: усе не за законом. І коли наводять приклад, що за Євробачення дають 3-кімнатну квартиру, усі говорять, що він поганий", – зазначив Верняєв.

"Звідси випливе питання: а навіщо бути там, де тебе не поважають?!" – запитав із гіркотою спортсмен.

Як відомо, цього літа а Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро 22-річний гімнаст Олег Верняєв виграв дві медалі – золоту у вправах на брусах і срібну в індивідуальному багатоборстві.

Олімпійська медаль Верняєва в багатоборстві стала першою за останні 16 років в історії української спортивної гімнастики після "бронзи" Олександра Береша в Сіднеї-2000.

Раніше Верняєв говорив: "Якби я хотів виїхати, виїхав би ще в 2012 році".

УНІАН, "Українська правда"