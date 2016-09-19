Замість ув'язнення екс-ректор НАУ отримав домашній арешт

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Понеділок, 19 вересня 2016, 15:32
Громадське радіо

Шевченківський райсуд Києва відправив під домашній арешт колишнього тимчасово виконуючого обов'язки ректора Національного авіаційного університету Володимира Харченка.

Відповідне рішення суд виніс у понеділок, повідомляють "Українські новини".

Суд відмовив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі в утриманні під вартою підозрюваного і відправив його під частковий домашній арешт.

Також суд зобов'язав Харченка носити електронний браслет стеження.

Як відомо, 26 серпня співробітники СБУ, НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратурою затримали Харченка при отриманні хабара в розмірі 170 тисяч євро.

Теми: корупція суд арешт
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