Замість ув'язнення екс-ректор НАУ отримав домашній арешт

Шевченківський райсуд Києва відправив під домашній арешт колишнього тимчасово виконуючого обов'язки ректора Національного авіаційного університету Володимира Харченка.

Відповідне рішення суд виніс у понеділок, повідомляють "Українські новини".

Суд відмовив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі в утриманні під вартою підозрюваного і відправив його під частковий домашній арешт.

Також суд зобов'язав Харченка носити електронний браслет стеження.

Як відомо, 26 серпня співробітники СБУ, НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратурою затримали Харченка при отриманні хабара в розмірі 170 тисяч євро.