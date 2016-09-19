Франція не визнає результати виборів до Держдуми РФ в Криму

Франція не визнає результати виборів до Державної думи Російської Федерації на території окупованого Криму.

Про це сказав заступник речника МЗС Франції під час брифінгу 19 вересня 2016 року, повідомляє сайт посольства Франції в Україні.

"Франція не визнає ані легітимність організації, ані результати голосування, яке відбулось в Криму 18 вересня цього року. Наша позиція чітка і незмінна: як Європейський Союз і вся міжнародна спільнота, Франція не визнає незаконної анексії Криму", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України оголосило рішення про невизнання повноважень більшості депутатів Державної думи РФ, обраних 18 вересня.

Нещодавно депутати Європейського парламенту звернулися до верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні стосовно того, що політика невизнання незаконної анексії Криму має бути відображена в оцінці ЄС виборів до Державної думи Росії.

Європейська правда