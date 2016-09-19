Зняття Богатирьової з розшуку не вплине на справу проти неї – ГПУ

00
0
Понеділок, 19 вересня 2016, 17:27

Припинення міжнародного розшуку екс-міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової за лінією Інтерполу не вплине на розслідування справи проти неї.

Про це йдеться у повідомленні ГПУ.

"Водночас зазначене рішення жодним чином не впливає на хід та результати досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, зокрема підозрювана Р. Богатирьова перебуває у розшуку за вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Рішенням суду надано дозвіл на її затримання та доставку до суду", – повідомляє відомство.

Водночас через вищенаведені обставини ГПУ 16 вересня знову звернулася до Печерського райсуду Києва для отримання ще одного дозволу на заочне розслідування проти Богатирьової. Минулий дозвіл був виданий цим судом у липні 2015 року на основі того, що вона перебувала у міжнародному розшуку.

"Необхідно відзначити, що ще у 2015 році у кримінальному провадженні з метою отримання доказів протиправної діяльності Р. Богатирьової до компетентних органів іноземних країн скеровано запити про надання міжнародної правової допомоги, які до цього часу перебувають на виконанні іноземних компетентних установ", – додали у відомстві.

Богатирьова підозрюється у привласненні коштів у особливо великих розмірах.

Як відомо, раніше Інтерпол повідомив про припинення розшуку Богатирьової.

Українська правда

Теми: Богатирьова Інтерпол розшук
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
В Укрбюро Інтерполу прокоментували відмову шукати Богатирьову 19 вересня 2016, 14:12
Інтерпол остаточно відмовив у розшуку Богатирьової – адвокат 19 вересня 2016, 10:35
Захист Богатирьової: Росія відмовила, Куба мовчить, а рік минув 19 вересня 2016, 10:03
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Лещенко: За антикорупціонерами ведеться стеження
Суд відмовився зняти арешт з майна братів Клюєвих
Замість ув'язнення екс-ректор НАУ отримав домашній арешт
В Укрбюро Інтерполу прокоментували відмову шукати Богатирьову
Усі новини
Здоров'я

Як говорити з дітьми про їх вагу

5 хитрощів

Як переконувати та схиляти людей на свій бік