Зняття Богатирьової з розшуку не вплине на справу проти неї – ГПУ

Припинення міжнародного розшуку екс-міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової за лінією Інтерполу не вплине на розслідування справи проти неї.

Про це йдеться у повідомленні ГПУ.

"Водночас зазначене рішення жодним чином не впливає на хід та результати досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, зокрема підозрювана Р. Богатирьова перебуває у розшуку за вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Рішенням суду надано дозвіл на її затримання та доставку до суду", – повідомляє відомство.

Водночас через вищенаведені обставини ГПУ 16 вересня знову звернулася до Печерського райсуду Києва для отримання ще одного дозволу на заочне розслідування проти Богатирьової. Минулий дозвіл був виданий цим судом у липні 2015 року на основі того, що вона перебувала у міжнародному розшуку.

"Необхідно відзначити, що ще у 2015 році у кримінальному провадженні з метою отримання доказів протиправної діяльності Р. Богатирьової до компетентних органів іноземних країн скеровано запити про надання міжнародної правової допомоги, які до цього часу перебувають на виконанні іноземних компетентних установ", – додали у відомстві.

Богатирьова підозрюється у привласненні коштів у особливо великих розмірах.

Як відомо, раніше Інтерпол повідомив про припинення розшуку Богатирьової.

Українська правда