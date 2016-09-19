Порошенко на саміті ООН розповів про переселенців і агресію Росії

Президент Петро Порошенко розповів, що російська збройна агресія призвела до появи в Україні майже 2 млн біженців і внутрішніх переселенців.

Про це він сказав, виступаючи на саміті ООН у Нью-Йорку.

"Російська збройна агресія призвела до появи майже 2 млн біженців та внутрішніх переселенців осіб. Таким чином Україна посіла місце в перші десятці країн, що мають внутрішніх переселенців", - сказав він.

Він зауважив, що наразі потрібна відповідь російській агресії в Україні.

"Наша декларація закладає основу для того, щоб реагувати на потреби внутрішніх переселенців. У нас є моральний обов'язок підтримувати їх. Також час зміцнити позицію спецпредставника генерального секретаря ООН з позиції внутрішніх переселенців", - сказав він.

"Однак усі наші зусилля будуть марними, якщо корінна причина – порушення міжнародного права і іноземна агресія – буде не вирішена. І ми не можемо більше ігнорувати те, що Росія бомбардує цивільні об'єкти в Алеппо, або українському Донбасі", - додав він.

Він наголосив на необхідності "міжнародного механізму відповідальності і також юридично обов'язкової правової системи, щоб захистити права переселенців".

Олександр Шумілін, УП