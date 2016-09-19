Гройсман особисто представив держбюджет депутатам БПП

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман прибув на засідання факції БПП разом з міністром фінансів Олександром Данилюком та першим віце-прем'єром Степаном Кубівим, щоб представити депутатам проект держбюджету.

Про це кореспонденту Української правди повідомили депутати БПП.

За їхніми словами, обговоренню держбюджету на 2017 рік був присвячений весь час зустрічі.

Не під запис депутати розповіли, що сварок на фракції не було і саме засідання пройшло спокійно.

"Дискусій не було, був виступ міністрів, запитання деяких депутатів", - сказав журналістам після фракції Ігор Кононенко.

"Наразі я нічого не можу сказати про це все, я вивчу документи, зможу завтра коментувати", - зауважив у свою чергу Віктор Пизеник.

Після засідання міністр Данилюк запевнив, що бюджет не прийматимуть "під ялинку".

"Були уточнюючі запитання в освіті, у всіх сферах. Ми зробили все можливе, щоб парламент вчасно прийняв бюджет. Я не бачу причин його приймати під ялинку", - сказав він.

Як відомо, 15 вересня урядовий проект закону про держбюджет України на 2017 рік внесли до Верховної Ради.

Роман Кравець, Саша Ночь, УП