На кордоні з Польщею у чергах – 660 авто, на "Вилку" – 20

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Вівторок, 20 вересня 2016, 08:31

На пунктах пропуску на кордоні з Польщею у вівторок зранку стоять у чергу 660 автомобілів, а на кордоні з Угорщиною – 20 машин.

Такі дані станом на 8 ранку 20 вересня повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зокрема, на пунктах пропуску на кордоні з Польщею ситуація така:
"Рава-Руська" – 220 авто;
"Устилуг" – 150;
"Ягодин авто" – 140;
"Угринів" – 60;
"Краковець" – 30;
"Грушів" – 30;
"Шегині" – 30;
"Смільниця" – 0.

На кордоні зі Словаччиною вранці черг немає, хоча напередодні активісти – власники автомобілів із іноземною реєстрацією – блокували дорогу до пункту пропуску "Ужгород".

Натомість на пункті пропуску "Вилок" на кордоні з Угорщиною стоїть 20 автомобілів. Це був один із пунктів, які рекомендували в понеділок тим, хто через активістів не міг дістатися до пункту пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною.

На кордоні з Румунією та Молдовою черг немає.

Теми: кордон Прикордонна служба Польща Угорщина
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