На кордоні з Польщею у чергах – 660 авто, на "Вилку" – 20

На пунктах пропуску на кордоні з Польщею у вівторок зранку стоять у чергу 660 автомобілів, а на кордоні з Угорщиною – 20 машин.

Такі дані станом на 8 ранку 20 вересня повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зокрема, на пунктах пропуску на кордоні з Польщею ситуація така:

"Рава-Руська" – 220 авто;

"Устилуг" – 150;

"Ягодин авто" – 140;

"Угринів" – 60;

"Краковець" – 30;

"Грушів" – 30;

"Шегині" – 30;

"Смільниця" – 0.

На кордоні зі Словаччиною вранці черг немає, хоча напередодні активісти – власники автомобілів із іноземною реєстрацією – блокували дорогу до пункту пропуску "Ужгород".

Натомість на пункті пропуску "Вилок" на кордоні з Угорщиною стоїть 20 автомобілів. Це був один із пунктів, які рекомендували в понеділок тим, хто через активістів не міг дістатися до пункту пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною.

На кордоні з Румунією та Молдовою черг немає.



