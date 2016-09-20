На кордоні з Польщею у чергах – 660 авто, на "Вилку" – 20
На пунктах пропуску на кордоні з Польщею у вівторок зранку стоять у чергу 660 автомобілів, а на кордоні з Угорщиною – 20 машин.
Такі дані станом на 8 ранку 20 вересня повідомляє Державна прикордонна служба України.
Зокрема, на пунктах пропуску на кордоні з Польщею ситуація така:
"Рава-Руська" – 220 авто;
"Устилуг" – 150;
"Ягодин авто" – 140;
"Угринів" – 60;
"Краковець" – 30;
"Грушів" – 30;
"Шегині" – 30;
"Смільниця" – 0.
На кордоні зі Словаччиною вранці черг немає, хоча напередодні активісти – власники автомобілів із іноземною реєстрацією – блокували дорогу до пункту пропуску "Ужгород".
Натомість на пункті пропуску "Вилок" на кордоні з Угорщиною стоїть 20 автомобілів. Це був один із пунктів, які рекомендували в понеділок тим, хто через активістів не міг дістатися до пункту пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною.
На кордоні з Румунією та Молдовою черг немає.