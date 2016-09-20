Британія не визнала виборів до Держдуми в Криму

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Вівторок, 20 вересня 2016, 11:51

Велика Британія не визнає законність виборів до Держдуми Росії у Криму.

Про це пише посол Британії в Україні Джудіт Гоф у своєму Твіттері у вівторок.

Вона підкреслює, що анексія Криму Російською Федерацією є незаконною і неправомірною.

В свою чергу Міністерство закордонних справ Британії висловило занепокоєність з приводу свободи громадянського суспільства в Росії після доповіді ОБСЄ щодо виборів до Держдуми Російської Федерації.

"Ми вітаємо доповідь ОБСЄ щодо проведення виборів Державної думи РФ. У доповіді робиться висновок, що, хоча "Центральна виборча комісія РФ провела вибори прозоро", демократичні зобов'язання як і раніше не дотримуються і були численні процесуальні порушення", – сказано в коментарі.

Як відомо, Міністерство закордонних справ України оголосило рішення про невизнання повноважень більшості депутатів Державної думи РФ, обраних 18 вересня.

В МЗС пояснили, що в результаті проведення таких виборів легітимність втратили не лише 4 "депутати Держдуми", обрані в Криму за мажоритарною системою, але також всі депутати, обрані за партійними списками.

Європейський Союз заявив, що не визнає виборів до Держдуми Росії в анексованому Криму.

Канада і США оприлюднили заяву про невизнання виборів до Держдуми РФ, які проводилися на території окупованого Росією Криму.

Українська правда

Теми: Крим права людини
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