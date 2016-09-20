Російські війська у Криму взяли під охорону "Артек" і реактор

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Вівторок, 20 вересня 2016, 12:59

Бригада військ Російської гвардії у Криму взяла під охорону Севастопольський дослідний реактор і дитячий табір "Артек".

Про це розповів у вівторок заступник директора Росгвардії генерал-лейтенант Олег Борукаєв, передає російське видання "РИА Новости".

"Її завдання (бригади військ – ред.) - забезпечення охорони правопорядку та захист Деяких стратегічно важливих об'єктів, наприклад дослідного реактора. Є завдання і по дитячому табору "Артек". Ми розмістили там підрозділ, який займається безпекою дітей", - відзначив Борукаєв.

Як відомо, у Росії проводять реформу правоохоронних органів, внутрішні війська МВС перетворено на національну гвардію, підпорядковану президенту РФ.

Указ про створення Федеральної служби військ національної гвардії РФ оприлюднили 5 квітня, її керівником призначено колишнього головкома внутрішніх військ генерала армії РФ Віктора Золотова.

Теми: Крим анексія Росія
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