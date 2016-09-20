Київ просить ООН і ОБСЄ моніторити права людини на Донбасі й в Криму

МЗС закликає ОБСЄ, ООН та інші міжнародні організації здійснювати моніторинг ситуації із забезпеченням прав громадян України на окупованих територіях Криму та Донбасу.

З таким закликом виступила делегація України під час щорічної наради з огляду виконання зобов’язань держав-учасниць ОБСЄ у людському вимірі у Варшаві.

Також українські дипломати висловили протест у зв’язку з незаконними діями Росії стосовно українських політичних в'язнів – Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших і закликала держави-учасниці використати всі наявні міжнародні правозахисні інструменти з метою їх негайного звільнення.

У ході офіційного відкриття делегація України заявила рішучий протест щодо проведення Росією 18 вересня 2016 року виборів до Державної думи на окупованій території Автономної Республіки Крим, а також закликала держави-учасниці ОБСЄ до солідарності з Україною. Україна вважає такі вибори нелегітимними та нікчемними, які порушують українське законодавство та міжнародне право.

Українська правда