Лінію розмежування треба будувати заново, гроші хай РФ дає – Жебрівський

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Вівторок, 20 вересня 2016, 14:03

Для того, щоб поновити зруйновані будівлі на лінії розмежування, необхідно мати ресурс від 3 до 5 мільярдів гривень.

Такі підрахунки озвучив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський кореспонденту "Новостей Донбасса".

Він наголосив, що такі населені пункти як Широкине, Піски, Водяне, Опитне, Жованка необхідно не відновлювати, а зводити "з нуля".

"Що стосується відновлення житла. Ви бачили, що відбувається в Широкиному? Там потрібно заново відбудовувати. Не ремонтувати, не там щось підмазати... Фактично потрібно з нуля відновлювати Широкине, Піски, Водяне, Опитне. На сьогодні дуже багато питань у Жованці й в інших населених пунктах", – сказав голова Донеччини.

"Ми, щоправда, цього року плануємо в Мар'їнці 20 будинків відновити, тобто зараз виставляємо систему прозоро, незважаючи на всі ці речі (бойові дії – ред.). Але це досить великий фінансовий ресурс", – додав він.

"За моїми підрахунками, десь буде від 3 до 5 мільярдів гривень для того, щоб передову лінію розмежування фактично відбудувати по-новому", – повідомив Жебрівський.

Він наголосив, що таких фінансових ресурсів у Донецької області немає.

"Згідно з законом про АТО передбачено, що відновлення житла має відбутися за рахунок коштів державного бюджету й за рахунок компенсації країною-агресором", – зазначив Жебрівський.

"Тобто ми будемо вимагати від Росії компенсувати те, що вони накоїли тут, у нас в Україні. Зараз говорити про якийсь проект із відновлення населених пунктів на лінії розмежування не доводиться, і таких проектів поки немає", –  сказав він.

Теми: Донбас Жебрівський АТО війна Росія
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