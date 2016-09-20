Линию разграничения надо строить заново, деньги потребуем у РФ – Жебривский

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Вторник, 20 сентября 2016, 14:03

Для того, чтобы восстановить разрушенные дома на линии разграничения, необходимо иметь ресурс от 3до 5 миллиардов гривен.

Такие подсчёты озвучил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский корреспонденту "Новостей Донбасса".

Он подчеркнул, что такие населенные пункты как Широкино, Пески, Водяное, Опытное, Жованка необходимо не восстанавливать, а возводить "с нуля".

"Что касается восстановления жилья. Вы видели, что происходит в Широкино? Там нужно заново отстраивать. Не ремонтировать, не там что-то подмазать... Фактически нужно с нуля восстанавливать Широкино, Пески, Водяное, Опытное. На сегодняшний день очень много вопросов в Жованке и в других населенных пунктах", – сказал глава Донетчины.

"Мы, правда, в этом году планируем в Марьинке 20 домов восстановить, то есть сейчас выставляем систему прозрачно, несмотря на все эти вещи (боевые действия – ред.). Но это достаточно большой финансовый ресурс", – добавил он.

"По моим подсчетам, где-то будет от 3 до 5 миллиардов гривен для того, чтобы передовую линию разграничения фактически отстроить по-новому", – сообщил Жебривский.

Он подчеркнул, что таких финансовых ресурсов у Донецкой области нет.

"Согласно закону об АТО предусмотрено, что восстановление жилья должно состояться за счет средств государственного бюджета и за счет компенсации страной-агрессором", – отметил Жебривский.

"То есть мы будем требовать от России компенсировать то, что они натворили здесь, у нас в Украине. Сейчас говорить о каком-то проекте по восстановлению населенных пунктов на линии разграничения не приходится, и таких проектов пока нет", –  сказал он.

Темы: Донбасс Жебривский АТО война Росcия
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