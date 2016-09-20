Запорізька облрада визнала Росію агресором

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Вівторок, 20 вересня 2016, 14:44

Запорізька обласна рада визнала Росію державою-агресором, а так звані "ДНР" і "ЛНР" – терористичними організаціями.

Відповідне рішення депутати Запорізької області ухвалили 20 вересня на третьому пленарному засіданні сьомої позачергової сесії, повідомляє "Укрінформ".

Звернення до президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради України "щодо встановлення справедливості та визнання добровольців АТО учасниками бойових дій" було прийнято 45 голосами "за", один із зареєстрованих в залі депутатів не голосував.

Для ухвалення за основу і в цілому "Заяви депутатів Запорізької обласної ради про підтримку звернення Верховної Ради України від 27.01.2015 до ООН та інших міжнародних інституцій про визнання Російської Федерації державою-агресором, а так званих ДНР та ЛНР – терористичними організаціями" депутатам знадобилося кілька спроб.

Але врешті-решт рішення прийняли 43 голосами "за", три депутати від "Нашого краю" утрималися.

Водночас облраді не вдалося ухвалити рішення про заборону гастролей артистам, які відкрито підтримують агресію РФ, окупацію Криму та не визнають псевдореспубліки Донбасу терористами. "За" проголосував 31 депутат із 35.

Теми: Запоріжжя місцева влада Росія "ДНР" "ЛНР"
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