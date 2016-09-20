Запорожский облсовет признал Россию агрессором

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Вторник, 20 сентября 2016, 14:44

Запорожский областной совет признал Россию государством-агрессором, а так называемые "ДНР" и "ЛНР" – террористическими организациями.

Соответствующее решение депутаты Запорожской области приняли 20 сентября на третьем пленарном заседании седьмой внеочередной сессии, сообщает "Укринформ".

Обращение к президенту, Кабинету министров и Верховной Раде Украины "об установлении справедливости и признании добровольцев АТО участниками боевых действий" было принято 45 голосами "за", один из зарегистрированных в зале депутатов не голосовал.

Для принятия за основу и в целом "Заявления депутатов Запорожского областного совета о поддержке обращения Верховной Рады Украины от 27.01.2015 к ООН и другим международным учреждениям о признании Российской Федерации государством-агрессором, а так называемых ДНР и ЛНР – террористическими организациями" депутатам понадобилось несколько попыток.

Но в итоге решение приняли 43 голосами "за", три депутата от "Нашего края" воздержались.

Вместе с тем облсовету не удалось принять решение о запрете гастролей артистам, которые открыто поддерживают агрессию РФ, оккупацию Крыма и не признают псевдореспублики Донбасса террористами. "За" проголосовал 31 депутат из 35.

Темы: Запорожье местная власть Росcия "ДНР" "ЛНР"
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