Полозов не має наміру припиняти роботу в Криму

Адвокат Микола Полозов, проти якого прокремлівська прокуратура окупованого Криму просить порушити кримінальну справу, має намір продовжити захищати кримських татар.



Про це він розповів в коментарі виданню QHA.



За словами Полозова, "образлива" публікація в Facebook, яку ставлять адвокату в провину - лише формальний привід для порушення справи проти нього.



"Для мене абсолютно очевидно, що це ніяк не пов'язано ні з якими публікаціями, це лише привід. Насправді, це пов'язано з суспільно-юридичною роботою, яку я веду на території Криму", – зазначив Полозов.



За словами захисника, російській владі "дуже не подобається" його робота:



"І звичним для себе способом, цими кримінальними справами вони намагаються вигнати мене з Криму, щоб я тут більше ніколи не з'являвся. І на моєму прикладі показати іншим юристам, адвокатам, що подібними речами, а саме – захистом кримських татар, у Криму займатися не можна", – заявив Полозов.



Він зазначив, що за даним фактом зараз ведеться перевірка.



"Мова йде, щонайменше, про дві статті: 319 – образа представника влади і 297 – неповага до суду чи учасників процесу КК РФ. Що вони оберуть і яка подальша діяльність – це вирішує не слідчий комітет, це вирішують у Кремлі", – каже адвокат.



"Тому я думаю, що з урахуванням того, що вибори пройшли, ситуація буде тільки погіршуватися. 29 вересня остаточно заборонять Меджліс. Так що я думаю, що наслідки будуть далі йти", – вважає Полозов.



Правозахисник розповів, що поки не робив ніяких дій, оскільки він чекає вказівок Адвокатської палати.



"За цим фактом я збираюся звернутися до Ради Адвокатської палати міста Москви для отримання роз'яснень – як мені діяти як адвокату Адвокатської палати міста Москви. Отримавши роз'яснення, буду відповідно до них діяти, – повідомив він.



Полозов, запевнив, що поки буде продовжувати захищати кримських татар.



"Поки припиняти роботу в Криму я не збираюся, і змусити мене дешевим трюком не вийде", – заявив адвокат.



Як відомо, 20 вересня в Сімферополі проходить чергове засідання суду у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, якого звинувачують в організації несанкціонованого мітингу під будівлею Верховної Ради АР Крим 26 лютого 2014 року.



Як повідомлялося, прокремлівська прокуратура окупованого Криму просить порушити кримінальну справу стосовно Полозова нібито "за образу ним у своїх постах в соцмережах" сторони обвинувачення у справі Чийгоза.