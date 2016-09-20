У НАЗК взялися за квартиру Лещенка

НАЗК розпочала перевірку матеріалів НАБУ щодо квартири депутата Сергія Лещенка.

Про це написала голова НАЗК Наталя Корчак у своєму ФБ.

"НАЗК отримало від НАБУ матеріали у справі купівлі квартири Сергієм Лещенком. Сьогодні. Тека - 254 сторінки", - повідомила вона.

"Відповідно, розпочинаємо перевірку. Про результати, згодом", - зазначила вона.

Як відомо, раніше голова НАБУ Артем Ситник заявив, що адмінпорушення є компетенцією не НАБУ, а НАЗК. Також він додав, що Лещенкові загрожує лише штраф.

Лещенко придбав квартиру площею 192 квадратних метрів у новобудові в центрі Києва.

Він пояснив, що купив квартиру на свої заощадження й гроші, взяті в борг. Партнером капіталовкладення стала його дівчина Анастасія Топольська.

"В декларації за 2016 рік все це буде відображено", – запевнив він.

Лещенко закликав Національне антикорупційне бюро і Національне агентство із запобігання корупції перевірити купівлю ним квартири в центрі Києва.

Він наголошує, що кошти, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, і придбання квартири не порушило відповідних вимог антикорупційного законодавства України.

Українська правда