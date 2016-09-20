У НАЗК взялися за квартиру Лещенка

3024 перегляди
5
Вівторок, 20 вересня 2016, 17:10

НАЗК розпочала перевірку матеріалів НАБУ щодо квартири депутата Сергія Лещенка.

Про це написала голова НАЗК Наталя Корчак у своєму ФБ

"НАЗК отримало від НАБУ матеріали у справі купівлі квартири Сергієм Лещенком. Сьогодні. Тека - 254 сторінки", - повідомила вона.

"Відповідно, розпочинаємо перевірку. Про результати, згодом", - зазначила вона.

Як відомо, раніше голова НАБУ Артем Ситник заявив, що адмінпорушення є компетенцією не НАБУ, а НАЗК. Також він додав, що Лещенкові загрожує лише штраф.

Лещенко придбав квартиру площею 192 квадратних метрів у новобудові в центрі Києва.

Він пояснив, що купив квартиру на свої заощадження й гроші, взяті в борг. Партнером капіталовкладення стала його дівчина Анастасія Топольська.

"В декларації за 2016 рік все це буде відображено", – запевнив він.

Лещенко закликав Національне антикорупційне бюро і Національне агентство із запобігання корупції перевірити купівлю ним квартири в центрі Києва.

Він наголошує, що кошти, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, і придбання квартири не порушило відповідних вимог антикорупційного законодавства України.

Українська правда

Теми: Лещенко НАЗК
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Найєм звинувачує людей Порошенка у стеженні за ним 20 вересня 2016, 14:27
Лещенко: За антикорупціонерами ведеться стеження 19 вересня 2016, 17:04
У покупці квартири Лещенка є адмінпорушення – НАБУ 19 вересня 2016, 12:42
powered by lun.ua
Коментарі — 5
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.219.254.---Andrey Hrab20.09.2016 18:00
kerubino:
Цікаво .чи заткнуть рот Лещенку тією квартирою ?
А можете озвучить, о чем важном его рот ВЕЩАЛ? Давил неугодных Григоришину? так таких ртов в Украине олигархических сейчас пруд пруди.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 46.219.254.---Andrey Hrab20.09.2016 17:57
Светулёк:
НАЗК найдёт папуЛещенко и никаких нарушений.
Так а какой простор еще - бабушки, дедушки, дяди, тети, племянники и племянницы! Можно ведь и пятьдесят миллиардов отмазать так - КАЖДОМУ ПО ОДНОМУ и все по закону. Почему нет.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 46.149.90.---Светулёк20.09.2016 17:55
НАЗК найдёт папуЛещенко и никаких нарушений.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 37.57.237.---Олег Кремко20.09.2016 17:51
Интересно, какие на этот раз версии появятся, откуда у Сережи деньги?
В версии набу всплыла мама и невеста денег уже не половину дала, а всего каких-то 6 тыщ.
Чем дальше тем запутаннее, но интереснее.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 95.132.17.---kerubino20.09.2016 17:18
Цікаво .чи заткнуть рот Лещенку тією квартирою ?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Україна не визнає жоден документ Держдуми – Ар'єв
Прокуратура Криму порушила справу через вибори в Держдуму
20 осіб загинули в Сирії під час атаки на гумконвой - Червоний Хрест
Поранений товариш Жиліна розшукується за вбивство журналіста
Усі новини
Здоров'я

Закриту форму туберкульозу пропонують лікувати удома

"То є Львів"

6 найкращих кліпів, знятих у місті