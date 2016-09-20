У НАЗК взялися за квартиру Лещенка
НАЗК розпочала перевірку матеріалів НАБУ щодо квартири депутата Сергія Лещенка.
Про це написала голова НАЗК Наталя Корчак у своєму ФБ.
"НАЗК отримало від НАБУ матеріали у справі купівлі квартири Сергієм Лещенком. Сьогодні. Тека - 254 сторінки", - повідомила вона.
"Відповідно, розпочинаємо перевірку. Про результати, згодом", - зазначила вона.
Як відомо, раніше голова НАБУ Артем Ситник заявив, що адмінпорушення є компетенцією не НАБУ, а НАЗК. Також він додав, що Лещенкові загрожує лише штраф.
Лещенко придбав квартиру площею 192 квадратних метрів у новобудові в центрі Києва.
Він пояснив, що купив квартиру на свої заощадження й гроші, взяті в борг. Партнером капіталовкладення стала його дівчина Анастасія Топольська.
"В декларації за 2016 рік все це буде відображено", – запевнив він.
Лещенко закликав Національне антикорупційне бюро і Національне агентство із запобігання корупції перевірити купівлю ним квартири в центрі Києва.
Він наголошує, що кошти, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, і придбання квартири не порушило відповідних вимог антикорупційного законодавства України.
Українська правда
Цікаво .чи заткнуть рот Лещенку тією квартирою ?
НАЗК найдёт папуЛещенко и никаких нарушений.
В версии набу всплыла мама и невеста денег уже не половину дала, а всего каких-то 6 тыщ.
Чем дальше тем запутаннее, но интереснее.