За два місяці слідство не має результатів у справі Шеремета
За два місяці з дня вбивства одного з керівників "Української правди" Павла Шеремета у слідства немає результатів.
Про це свідчить інформація УП з джерел в правоохоронних органах.
"Поки йде робота по свіжих слідах", - сказало воно.
Як відомо, Один з керівників "Української правди" Павло Шеремет трагічно загинув уранці 20 липня в результаті вибуху авто керівника видання Олени Притули, в якому він перебував.
Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.
1 вересня УП стало відомо, що Печерський райсуд Києва затягує розгляд клопотань щодо надання доступу до телефонних розмов у справі вбивства Павла Шеремета.
Голова МВС Арсен Аваков заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тисяч гривень за будь-яку інформацію, яка стосується вбивства журналіста Павла Шеремета.
Протягом останнього місяця поліція не розголошує жодної інформації, заявляючи, що це може нашкодити слідству.
Керівник поліції Хатія Деканоідзе кілька прес-конференцій поспіл заявляє, що "великого прориву в цій справі поки немає" і, що слідчі проводять багато рутинної роботи.
Українська правда