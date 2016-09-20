За два місяці слідство не має результатів у справі Шеремета

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Вівторок, 20 вересня 2016, 18:30

За два місяці з дня вбивства одного з керівників "Української правди" Павла Шеремета у слідства немає результатів.

Про це свідчить інформація УП з джерел в правоохоронних органах.

"Поки йде робота по свіжих слідах", - сказало воно.

Як відомо, Один з керівників "Української правди" Павло Шеремет трагічно загинув уранці 20 липня в результаті вибуху авто керівника видання Олени Притули, в якому він перебував.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

1 вересня УП стало відомо, що Печерський райсуд Києва затягує розгляд клопотань щодо надання доступу до телефонних розмов у справі вбивства Павла Шеремета.

Голова МВС Арсен Аваков заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тисяч гривень за будь-яку інформацію, яка стосується вбивства журналіста Павла Шеремета.

Протягом останнього місяця поліція не розголошує жодної інформації, заявляючи, що це може нашкодити слідству.

Керівник поліції Хатія Деканоідзе кілька прес-конференцій поспіл заявляє, що "великого прориву в цій справі поки немає" і, що слідчі проводять багато рутинної роботи.

Українська правда

Теми: Справа Шеремета поліція
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IP: 91.199.93.---moskva3320.09.2016 20:04
куда бы уехать....
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