Силовики, які втекли від режиму Лукашенка, вважають, що він і КДБ причетні до вбивста Шеремета

Колишні білоруські правоохоронці, котрі покинули країну через режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, спираючись на свідчення джерел, вважають, що Лукашенко міг бути причетним до вбивства журналіста УП Павла Шеремета.

Джерело: розслідування ініціативи BYPOL

Дослівно: "Пару місяців тому з нами зв'язалося наше джерело, колишній співробітник служби безпеки, якому ми довіряємо. Так, джерело повідомило, що Павла Шеремета було вбито за наказом президента Білорусі Олександра Лукашенка, а винними були офіцери спецпідрозділу КДБ "Альфа".

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Деталі: В BYPOL стверджують, що журналіст був особистим ворогом Лукашенка.

Неприязнь між ними почалась ще у 1997 році, коли журналіст висвітлював контрабанду та неохоронюваність на білорусько-литовському кордоні.

Також джерело із силових структур надало ексклюзивну інформацію про можливу причетність спецпідрозділів КДБ Білорусі до цієї справи.

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Так, співрозмовник назвав одного з можливих учасників злочину. Це В'ячеслав Сидоракін. Його ім'я звучало у фільмі "Операція Манкурти. Частина 2". Сидоракін допомагав офіцеру КДБ втекти з Білорусі з архівом секретних документів.

Також у розслідуванні звучить імʼя Юрія Гаркача - ще одного працівника білоруського спецпідрозділу "Альфа" КДБ, якого засудили у 2022 році за незаконні дії зі зброєю на 4 роки позбавлення волі.

Навесні 2012 року голова КДБ Білорусі Вадим Зайцев призначив своїм помічником з особливих завдань офіцера спецпідрозділу КДБ "Альфа" Юрія Гаркача. Горкач звітував безпосередньо лише йому. З гаража "Альфи" їм виділили службовий автомобіль – чорний BMW X5. Йому також виділили окремий кабінет у центральній будівлі штабу КДБ з доступом до оперативної бази даних.

На базі підрозділу "Альфа" Гаркач створив спеціальний відділ для виконання особливих завдань голови КДБ. Сидоракіна, як очікується, завербували до цього відділу разом зі снайпером "Альфи" Олександром Зайцевим, сином голови КДБ Білорусі.

Група Гаркача мала здійснювати службові відрядження для виконання особливих завдань за кордоном. Гроші на це виділялися через перше головне управління зовнішньої розвідки КДБ Білорусі.

Для юридичних консультацій з виконання доручень Гаркачу допоміг довірений слідчий КДБ, який умів зберігати таємниці, Іван Санько, який на той час дружив з Вадимом Зайцевим.

Десь у травні-червні 2012 року Зайцев дав Гаркачу 15 тисяч доларів готівкою за виконання завдання з поїздки до Росії на BMW X5 у складі групи з п'яти осіб до Москви. Вони повернулися з Росії через кілька днів. Теоретично група могла поїхати на розвідку щодо Шеремета. З 2012 до 2015 рр. Шеремет фактично жив на дві країни - РФ та Україну.

Гаркач їздив в Україну з 30 серпня по 13 вересня 2013 року, Санько – з 20 серпня по 2 вересня 2012 року та з 4 по 15 серпня 2013 року, Зайцев з 4 по 27 липня 2012 року та з 29 вересня по 3 жовтня 2013 року. Сидоракін їздив в Україну тричі у 2016 році: з 13 по 17 березня, з 13 по 17 квітня та з 9 по 12 червня.

В ініціативі підкреслюють, що чоловік, якого помітили вночі неподалік від авто Шеремета візуально схожий на Сидоракіна, а жінка поруч з ним на Тетяну Козлову, яка з 2000 р. також служила у спецпідрозділі "Алмаз" МВС Білорусі. Хоча з 2012 року офіційно жінка кордону з Україною не перетинала.

BYPOL – ініціатива, створена колишніми міліціонерами, які не підтримують режим Лукашенка. У своєму розслідуванні вони спираються на документи, свідчення свідків та відкриті джерела.

Передісторія:

Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

У 2017 році журналісти випустили власне розслідування, у якому встановили, що під будинком, де жив Шеремет, у ніч, коли під машину заклали вибухівку, перебували підозрілі автіки. Водієм однієї з них був колишній співробітник СБУ Ігор Устименко. Крім того, працівники Служби безпеки "почистили" один із серверів з відео поблизу будинку Шеремета.

Ймовірні замовники вбивства названі не були. Розслідування щодо них виокремлене в іншу справу і триває.

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