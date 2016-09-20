Прокуратура з'ясовує, хто занизив ціну українських танків на 22 млн

Військова прокуратура розслідує продаж військової бронетехніки із заниженою вартістю.

Про це у вівторок повідомляє військова прокуратура центрального регіону.

Кримінальне провадження розслідується щодо службових осіб Департаменту відчуження військового майна Міністерства оборони України, а також одного з товариств з обмеженою відповідальністю, які під час продажу військової бронетехніки значно занизили її вартість.

"Установлено, що упродовж 2013 року товариство з обмеженою відповідальністю проводило роботи з оцінки вартості надлишкового майна Збройних Сил України, а саме танків Т-64Б1 та Т-64Б1В, призначених для продажу. Під час проведення планового аудиту Департаменту відчуження військового майна Міноборони України, встановлено заниження ринкової вартості реалізованих танків на суму понад 22,8 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що наразі тривають позапланові ревізії Департаменту відчуження військового майна Міноборони, держпідприємства "Харківський бронетанковий завод" та військових частин.

"Також, досліджується дотримання службовими особами військових частин та державних підприємств вимог законодавства під час складання актів технічного стану танків типу Т-64Б1 та Т-64Б1В, які для проведення оцінки надавались товариству з обмеженою відповідальністю", - сказано у повідомленні.

Крім того, як зазначають у відомстві, відпрацьовуються версії щодо можливих порушень керівниками держпідприємств під час подальшої реалізації цієї військової техніки.

Українська правда