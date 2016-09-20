Прокуратура выясняет, кто снизил цену украинских танков на 22 млн

00
0
Вторник, 20 сентября 2016, 19:45

Военная прокуратура расследует продажу военной бронетехники с заниженной стоимостью.

Об этом во вторник сообщает военная прокуратура центрального региона.

Уголовное производство расследуется в отношении должностных лиц Департамента отчуждения военного имущества Министерства обороны Украины, а также одного из обществ с ограниченной ответственностью, которые при продаже военной бронетехники значительно занизили ее стоимость.

"Установлено, что в течение 2013 общество с ограниченной ответственностью проводило работы по оценке стоимости избыточного имущества Вооруженных Сил Украины, а именно танков Т-64Б1 и Т-64Б1В, предназначенных для продажи. При проведении планового аудита Департамента отчуждения военного имущества Минобороны Украины, установлено занижение рыночной стоимости реализованных танков на сумму более 22,8 млн гривен ", - говорится в сообщении.

Указывается, что в настоящее время продолжаются внеплановые ревизии Департамента отчуждения военного имущества Минобороны, госпредприятия "Харьковский бронетанковый завод" и воинских частей.

"Также, исследуется соблюдение должностными лицами воинских частей и государственных требований законодательства при составлении актов технического состояния танков типа Т-64Б1 и Т-64Б1В, которые для проведения оценки предоставлялись обществу с ограниченной ответственностью", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают в ведомстве, отрабатываются версии о возможных нарушениях руководителями госпредприятий при дальнейшей реализации этой военной техники.

Украинская правда

Темы: прокуратура армия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
США помогут создать службу для тайной проверки прокуроров 19 сентября 2016, 15:02
Депутатам партии "Нові обличчя" в Коцюбинском вручили повестки 19 сентября 2016, 10:25
Суд отменил запрет на выезд за границу для Кулика 14 сентября 2016, 12:44
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Луценко отстранил трех сотрудников на время расследования конфликта с НАБУ
Украина не признает ни один документ Госдумы – Арьев
Прокуратура Крыма возбудила дело из-за выборов в Госдуму
20 человек погибли в Сирии при атаке на гумконвой - Красный Крест
Все новости
Астрология

Лев или уже Дева? NASA поснило, почему изменились знаки зодиака

Made in Ukraine

Джинсовий одяг від українських брендів