Прокуратура выясняет, кто снизил цену украинских танков на 22 млн

Военная прокуратура расследует продажу военной бронетехники с заниженной стоимостью.

Об этом во вторник сообщает военная прокуратура центрального региона.

Уголовное производство расследуется в отношении должностных лиц Департамента отчуждения военного имущества Министерства обороны Украины, а также одного из обществ с ограниченной ответственностью, которые при продаже военной бронетехники значительно занизили ее стоимость.

"Установлено, что в течение 2013 общество с ограниченной ответственностью проводило работы по оценке стоимости избыточного имущества Вооруженных Сил Украины, а именно танков Т-64Б1 и Т-64Б1В, предназначенных для продажи. При проведении планового аудита Департамента отчуждения военного имущества Минобороны Украины, установлено занижение рыночной стоимости реализованных танков на сумму более 22,8 млн гривен ", - говорится в сообщении.

Указывается, что в настоящее время продолжаются внеплановые ревизии Департамента отчуждения военного имущества Минобороны, госпредприятия "Харьковский бронетанковый завод" и воинских частей.

"Также, исследуется соблюдение должностными лицами воинских частей и государственных требований законодательства при составлении актов технического состояния танков типа Т-64Б1 и Т-64Б1В, которые для проведения оценки предоставлялись обществу с ограниченной ответственностью", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают в ведомстве, отрабатываются версии о возможных нарушениях руководителями госпредприятий при дальнейшей реализации этой военной техники.

Украинская правда