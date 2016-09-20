Бойовики у вівторок 5 разів обстріляли позиції сил АТО

Бойовики у вівторок 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. При цьому важке озброєння незаконні збройні формування не застосовували.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Зокрема, на Маріупольському напрямку противник порушував "режим тиші" в районі Мар’їнки, Старогнатівки та Павлополя, де бойовики вели турбуючий вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Окрім того, бойовики обстрілювали з БМП позиції наших військ біля Старогнатівки", - сказано у повідомленні.

Згідно з інформацією, на Донецькому напрямку проросійські війська також вели вогонь з БМП по Луганському та Зайцевому.

До того ж, вони обстріляли Зайцеве з міномету 120-го калібру та з гранатометів і стрілецької зброї.

"Варто зазначити, що Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських угод", - повідомили в прес-центрі.

Українська правда