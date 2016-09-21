Удар по гумконвою в Сирії нанесли російські Су-24 - Reuters

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Середа, 21 вересня 2016, 00:45

Два російські винищувачі Су-24 перебували в небі над колоною з гуманітарною допомогою в Сирії в момент її обстрілу.

Про це агенству Reuters повідомили два американських чиновника, посилаючись на дані розвідки.

Співрозмовники агентства роблять висновок, що удари по вантажівках завдала російська авіація. Росія заперечує що її літаки, або авіація урядових військ Башара Асада причетна до трагедії.

Як повідомлялось, в результаті авіаудару по автомобілях гуманітарного конвою в районі міста Алеппо загинули близько 20 осіб, у тому числі співробітник міжнародної організації "Червоного Хреста і Червоного Півмісяця".  18 з 31 вантажних автомобілів ООН і "Червоного Півмісяця" були знищені.

Сирійський центр з моніторингу за дотриманням прав людини повідомляв, що авіаудари завдав або сирійський, або російський літак.

Представник Державного департаменту США Джон Кірбі заявив, що сирійський режим та РФ знали маршрут обстріляного конвою.

Перемир'я в Сирії було оголошено 12 вересня. 19 вересня влада Сирії заявила, що припиняє дотримуватися "режиму тиші".

Теми: Сирія гуманітарка Росія США
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Коментарі — 3
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IP: 213.238.81.---Badyle21.09.2016 02:20
Петро Петренко:
Господи, какая откровенная брехня! Брешут и глазом не моргнут!
кацапских паскуд никто не перебрешет. будут гореть в пекле. страна - урод
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IP: 109.240.244.---Петро Петренко21.09.2016 01:22
Господи, какая откровенная брехня! Брешут и глазом не моргнут!
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IP: 95.158.42.---Yurek-121.09.2016 01:12
Час козломордих спробадити крупним оптом до духоніна, щоб скрєпниє відчули, де їх справжнє місце.
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