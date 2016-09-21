Білий Дім: Росія несе відповідальність за авіаудар по гумконвою в Сирії

В США вважають Росію відповідальною за авіаудар по гумконвую в Сирії, в результаті якого загинуло щонайменше 20 осіб.

Про це повідомляє AP.

За словами заступника радника президента США з питань національної безпеки Бена Родса, вся наявна інформація вказує, що колону гумконвою вразив саме авіаудар. Отже, оскільки сирійські повстанці не мають військово-повітряних сил, удар нанесли або росіяни, або урядові війська Асада.

При цьому Родс наголосив, що незалежно від того, хто саме наніс удар, США вважають винною Росію, оскільки вона була відповідальною за обмеження авіаударів у Сирії в рамках угоди про припинення вогню.

Росія і сирійський режим заперечують бомбардування конвою. В міністерстві оборони РФ заявили, що трагедія сталась через пожежу у вантажівці.

Як повідомлялося, за даними американської розвідки, два російські винищувачі Су-24 перебували в небі над колоною з гуманітарною допомогою в Сирії в момент її обстрілу. Чиновники роблять висновок, що удари по вантажівках завдала російська авіація.

В результаті авіаудару по автомобілях гуманітарного конвою в районі міста Алеппо загинули близько 20 осіб, у тому числі співробітник міжнародної організації "Червоного Хреста і Червоного Півмісяця". 18 з 31 вантажних автомобілів ООН і "Червоного Півмісяця" були знищені.

Сирійський центр з моніторингу за дотриманням прав людини повідомляв, що авіаудари завдав або сирійський, або російський літак.

Представник Державного департаменту США Джон Кірбі заявив, що сирійський режим та РФ знали маршрут обстріляного конвою.

Перемир'я в Сирії було оголошено 12 вересня. 19 вересня влада Сирії заявила, що припиняє дотримуватися "режиму тиші".