Порошенко попросив главу Латвії допомогти повернути 50 млн Януковича і Кº

У Нью-Йорку президент Петро Порошенко провів зустріч з президентом Латвії Раймондсом Вейонісом.

Про це інформує прес-служба глави держави у середу.

Глава держави подякував Латвії за послідовну підтримку надання українцям безвізового режиму, а також – політики санкцій щодо Росії через її агресію проти України.

Співрозмовники домовилися посилити співпрацю двох країн на міжнародному рівні та у рамках міжнародних організацій.

Порошенко звернувся до Вейоніса з проханням сприяти розслідуванню українськими правоохоронними органами справ щодо представників колишньої влади та поверненню до України конфіскованих латвійським урядом грошей.

Як відомо, 13 вересня суд Латвії конфіскував 50 млн євро на користь держави в справі про розкрадання з держбюджету України і легалізації коштів через латвійські банки.

Восени 2014-го тодішній генпрокурор України Віталій Ярема оголосив, що у колишнього віце-прем'єра Сергія Арбузова в банках Латвії заарештовані $49,3 млн. Крім того, на рахунках компанії Юрія Іванющенка в латвійських банках "застрягли" $32 млн доларів і 72 млн швейцарських франків

Арбузов спростовує свою причетність до рахунків в Латвії.