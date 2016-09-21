Порошенко попросив главу Латвії допомогти повернути 50 млн Януковича і Кº
У Нью-Йорку президент Петро Порошенко провів зустріч з президентом Латвії Раймондсом Вейонісом.
Про це інформує прес-служба глави держави у середу.
Глава держави подякував Латвії за послідовну підтримку надання українцям безвізового режиму, а також – політики санкцій щодо Росії через її агресію проти України.
Співрозмовники домовилися посилити співпрацю двох країн на міжнародному рівні та у рамках міжнародних організацій.
Порошенко звернувся до Вейоніса з проханням сприяти розслідуванню українськими правоохоронними органами справ щодо представників колишньої влади та поверненню до України конфіскованих латвійським урядом грошей.
Як відомо, 13 вересня суд Латвії конфіскував 50 млн євро на користь держави в справі про розкрадання з держбюджету України і легалізації коштів через латвійські банки.
Восени 2014-го тодішній генпрокурор України Віталій Ярема оголосив, що у колишнього віце-прем'єра Сергія Арбузова в банках Латвії заарештовані $49,3 млн. Крім того, на рахунках компанії Юрія Іванющенка в латвійських банках "застрягли" $32 млн доларів і 72 млн швейцарських франків
Арбузов спростовує свою причетність до рахунків в Латвії.
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Не так давно деканом факультета иностранной филологии Национального педагогического университета имени М.Драгоманова неожиданно стала малоизвестная в университете кандидат педагогических наук, профессор Зернецкая Алла Анатольевна. За год она развернула бурную деятельность. Прежде всего - защитила докторскую, потом начала увольнять с работы "лишних" или неугодных преподавателей, отстранять необоснованно отдельных студентов от учёбы. Факультет поразила странная, доселе неведомая ему болезнь. То студентка факультета, незаконно исключённая из университета, выигрывает суд и восстанавливается на учёбе. То одна из подруг, которую Зернецкая А.А. пригласила на работу на факультет, бывшая активная регионалка из Луганска, профессор Зайцева Ирина Павловна оказалась на научной конференции в оккупированном Крыму. То другие преподаватели факультета, сёстры Ирина и Инна Ковальчук разгуливали по Москве с георгиевскими ленточками, продолжая славить Путина.
Может, это случайность? Сомнительно. Украинская составляющая факультетской жизни крайне скудна и постепенно движется к нулевой отметке. С началом учебного года студентам сообщили, что у них не будут преподавать такие (обязательные в университете) предметы, как украинский язык, украинская культура, история украинской государственности. Вы скажете: а как же с патриотизмом? Смотря с каким! Следуя логике событий - всё это именно в духе патриотизма - "русского мира". Но в Украине с высоких трибун призывают к украинскому патриотизму! Неужели на инфиле изобрели свой, гибридный патриотизм?
Всё бы ничего, если бы автор "особого вида патриотизма", декан факультета филологии Зернецкая Алла Анатольевна, не владеющая государственным языком, не была родной сестрой жены Президента Украины Марины Анатольевны... Какой же патриотизм "правильный": тот, что звучит с самой высокой трибуны или тот, который культивируется Сестрой Жены на практике? Ничего не пойму.