Черги на кордоні з Польщею зменшилися

В пунктах пропуску на кордоні з Польщею у середу зранку стоять у чергу 230 автомобілів.

Такі дані станом на 8 ранку 21 вересня повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Так, в пункті пропуску "Ягодин авто" стоять 140 машин, в ПП "Угринів" – 70, "Рава-Руська" – 20.

В інших пунктах пропуску на західному кордоні черг не зафіксовано.

Українська правда