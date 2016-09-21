Геращенко: "мертвим душам" на окупованому Донбасі пенсій не буде

Для української влади гостро стоїть питання чесного призначення та відновлення соціальних та пенсійних виплат людям на окупованій частині Донбасу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала віце-спікер ВР, представник України у тристоронній контактній групі по Донбасу у Мінську Ірина Геращенко.

Вона розповіла, що "під час дискусіі з європейськими партнерами піднімалося питання виплат на окупованих територіях".

"Для української сторони стоїть гостро питання процедура верифікації призначення та відновлення соціальних та пенсійних виплат, так як через відсутність органів державної влади на сході України неможливо отримати доступ до реєстрів", - написала вона.

"Украінська влада не може виконувати свої повноваження на окупованих територіях, де не працюють украінські пенсійні фонди, банки, пошта. Тому пенсіонери змушені реєструватися як ВПО", - повідомила вона.

Згідно з її інформацією, наразі 505,8 тисяч внутрішньо переміщених осіб отримують пенсійне забезпечення.

"Очевидно, що левова частина цих літніх людей проживає на окупованих територіях, але щомісяця їздить отримувати пенсії в підконтрольні українській владі населені пункти", - написала вона.

"Станом на серпень 2014 року на обліку у Пенсійного фонду України перебували 1 мільйон 278,2 тисячі пенсіонерів, та станом на 1 вересня 2016 року до органів Пенсійного фонду України за відновленням виплати пенсії не звернулись лише 149 тисяч осіб", - додала Геращенко.

"Виплачувати пенсії "мертвим душам" – ми собі дозволити не можемо", - заявила вона.

Українська правда