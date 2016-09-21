Геращенко: "мертвим душам" на окупованому Донбасі пенсій не буде

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Середа, 21 вересня 2016, 10:24

Для української влади гостро стоїть питання чесного призначення та відновлення соціальних та пенсійних виплат людям на окупованій частині Донбасу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала віце-спікер ВР, представник України у тристоронній контактній групі по Донбасу у Мінську Ірина Геращенко.

Вона розповіла, що "під час дискусіі з європейськими партнерами піднімалося питання виплат на окупованих територіях".

"Для української сторони стоїть гостро питання процедура верифікації призначення та відновлення соціальних та пенсійних виплат, так як через відсутність органів державної влади на сході України неможливо отримати доступ до реєстрів", - написала вона.

"Украінська влада не може виконувати свої повноваження на окупованих територіях, де не працюють украінські пенсійні фонди, банки, пошта. Тому пенсіонери змушені реєструватися як ВПО", - повідомила вона.

Згідно з її інформацією, наразі 505,8 тисяч внутрішньо переміщених осіб отримують пенсійне забезпечення.

"Очевидно, що левова частина цих літніх людей проживає на окупованих територіях, але щомісяця їздить отримувати пенсії в підконтрольні українській владі населені пункти", - написала вона.

"Станом на серпень 2014 року на обліку у Пенсійного фонду України перебували 1 мільйон 278,2 тисячі пенсіонерів, та станом на 1 вересня 2016 року до органів Пенсійного фонду України за відновленням виплати пенсії не звернулись лише 149 тисяч осіб", - додала Геращенко.

"Виплачувати пенсії "мертвим душам" – ми собі дозволити не можемо", - заявила вона.

Українська правда

Теми: Донбас пенсії Геращенко
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Коментарі — 3
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IP: 213.238.8.---неофит21.09.2016 12:11
а если они не хотят (или не могут) переезжать?
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IP: 93.75.75.---Антон Коц21.09.2016 12:08
Интересный вопрос: а почему начисленные, но времено не полученные пенсии не приносят дохода их владельцам? Получается, что этот капитал является беспроцентным кредитом государству. По справедливости эти деньги должны оформляться на депозит в Ощадбанке, почему это не делается?
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IP: 93.115.95.---spitfire21.09.2016 11:30
блазні, кидайте займатись Євробаченням, Олімпіадою та іншою х..йньою і починайте робити _свою_ роботу: забезпечте евакуацію і умови для проживання українських громадян на неокупованій території, а всім іншим припиніть виплачувати будь-які кошти і постачати ресурси безкоштовно!
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