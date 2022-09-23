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"Харківські угоди": суд дозволив арештувати ексміністрів Грищенка та Лавриновича

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 вересня 2022, 10:27
Харківські угоди: суд дозволив арештувати ексміністрів Грищенка та Лавриновича
ЛАВРИНОВИЧ И ГРИЩЕНКО. КОЛЛАЖ УП

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишнім міністру закордонних справ та міністру юстиції України, які підозрюються в держзраді.

Джерело: пресслужба ОГП

Деталі: Мова йде про ексміністрів часів Януковича Костянтина Грищенка та Олександра Лавриновича.

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Повідомляється, що наразі підозрювані переховуються за межами України та оголошені у розшук. Рішення суду надає можливість стороні обвинувачення ініціювати процедуру їх екстрадиції.

За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані, діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, в порушення Конституції та законодавства України, без фактичного розгляду проєкту угоди та проведення обов’язкової правової експертизи, погодили її без зауважень.

Внаслідок таких дій підозрюваних та інших осіб у квітні 2010 року було погоджено, підписано та ратифіковано угоду, якою на 25 років було продовжено строк перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

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Це створило сприятливі умови для подальшого переоснащення та модернізації озброєння Чорноморського флоту Російської Федерації, а також його збільшення на території АР Крим та м. Севастополя, замість виведення з України.

Що було раніше:

  • 25 липня за погодження "Харківських угод" на користь Росії правоохоронці повідомили про підозру в державній зраді двом колишнім членам уряду.
  • У 2021 році про підозру в цій справі було повідомлено Віктору Януковичу та Миколі Азарову за вчинення державної зради, які оголошені в розшук.
  • 21 квітня 2010 року тодішній президент України Віктор Янукович і Росії Дмитро Медведев підписали міждержавну угоду про продовження на 25 років терміну перебування Чорноморського Флоту Росії на території України.

Теми: Харківські угодиЛавриновичГеращенкосуд
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