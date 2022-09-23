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"Харківські угоди": суд дозволив арештувати ексміністрів Грищенка та Лавриновича

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 вересня 2022, 10:27
ЛАВРИНОВИЧ И ГРИЩЕНКО. КОЛЛАЖ УП

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишнім міністру закордонних справ та міністру юстиції України, які підозрюються в держзраді.

Джерело: пресслужба ОГП

Деталі: Мова йде про ексміністрів часів Януковича Костянтина Грищенка та Олександра Лавриновича.

Повідомляється, що наразі підозрювані переховуються за межами України та оголошені у розшук. Рішення суду надає можливість стороні обвинувачення ініціювати процедуру їх екстрадиції.

За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані, діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, в порушення Конституції та законодавства України, без фактичного розгляду проєкту угоди та проведення обов’язкової правової експертизи, погодили її без зауважень.

Внаслідок таких дій підозрюваних та інших осіб у квітні 2010 року було погоджено, підписано та ратифіковано угоду, якою на 25 років було продовжено строк перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Це створило сприятливі умови для подальшого переоснащення та модернізації озброєння Чорноморського флоту Російської Федерації, а також його збільшення на території АР Крим та м. Севастополя, замість виведення з України.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • 25 липня за погодження "Харківських угод" на користь Росії правоохоронці повідомили про підозру в державній зраді двом колишнім членам уряду.
  • У 2021 році про підозру в цій справі було повідомлено Віктору Януковичу та Миколі Азарову за вчинення державної зради, які оголошені в розшук.
  • 21 квітня 2010 року тодішній президент України Віктор Янукович і Росії Дмитро Медведев підписали міждержавну угоду про продовження на 25 років терміну перебування Чорноморського Флоту Росії на території України.

Теми: Харківські угодиЛавриновичГеращенкосуд
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