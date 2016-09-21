У Порошенка озвучили, коли чекають прийняття бюджету
Президент Петро Порошенко закликає парламент прийняти закон бюджет на 2017 рік не пізніше 9 грудня.
Про це повідомив представник Президента в Раді, депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов, передають "Українські новини".
"Президент вітає своєчасну подачу Кабміном проекту держбюджету і закликає Раду прийняти його не пізніше 9 грудня", - сказав він.
Представник Президента наголосив, що після прийняття держбюджету необхідно близько півмісяця для того, щоб його проаналізувати, підписати і завершити всі необхідні процедури.
"Необхідно, щоб уже в 20-х числах грудня документ був робочим", - додав він.
За словами Герасимова, прем'єр-міністр Володимир Гройсман вже встиг особисто представити проект держбюджету на засіданнях фракцій БПП, "Народний фронт" і "Об'єднання "Самопоміч".
За його інформацією, таке ж подання прем'єр планує зробити на засіданнях всіх інших фракцій і депутатських груп.
Як відомо, 15 вересня Кабмін вніс держбюджет-2017 в Раду.
Детальніше про параметри нового бюджету можна прочитати у матеріалі "Новий бюджет: як зміняться доходи та видатки".