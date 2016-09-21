У Порошенка озвучили, коли чекають прийняття бюджету

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Середа, 21 вересня 2016, 11:16

Президент Петро Порошенко закликає парламент прийняти закон бюджет на 2017 рік не пізніше 9 грудня.

Про це повідомив представник Президента в Раді, депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов, передають "Українські новини".

"Президент вітає своєчасну подачу Кабміном проекту держбюджету і закликає Раду прийняти його не пізніше 9 грудня", - сказав він.

Представник Президента наголосив, що після прийняття держбюджету необхідно близько півмісяця для того, щоб його проаналізувати, підписати і завершити всі необхідні процедури.

"Необхідно, щоб уже в 20-х числах грудня документ був робочим", - додав він.

За словами Герасимова, прем'єр-міністр Володимир Гройсман вже встиг особисто представити проект держбюджету на засіданнях фракцій БПП, "Народний фронт" і "Об'єднання "Самопоміч".

За його інформацією, таке ж подання прем'єр планує зробити на засіданнях всіх інших фракцій і депутатських груп.

Як відомо, 15 вересня Кабмін вніс держбюджет-2017 в Раду.

Детальніше про параметри нового бюджету можна прочитати у матеріалі "Новий бюджет: як зміняться доходи та видатки".

Теми: бюджет Порошенко
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Коментарі — 1
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IP: 88.249.227.---formalin21.09.2016 12:16
Ці очікування вони можуть направити собі у відоме місце: економічна політика за Конституцією - поза компетенцією АП
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