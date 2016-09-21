У Порошенка озвучили, коли чекають прийняття бюджету

Президент Петро Порошенко закликає парламент прийняти закон бюджет на 2017 рік не пізніше 9 грудня.

Про це повідомив представник Президента в Раді, депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов, передають "Українські новини".

"Президент вітає своєчасну подачу Кабміном проекту держбюджету і закликає Раду прийняти його не пізніше 9 грудня", - сказав він.

Представник Президента наголосив, що після прийняття держбюджету необхідно близько півмісяця для того, щоб його проаналізувати, підписати і завершити всі необхідні процедури.

"Необхідно, щоб уже в 20-х числах грудня документ був робочим", - додав він.

За словами Герасимова, прем'єр-міністр Володимир Гройсман вже встиг особисто представити проект держбюджету на засіданнях фракцій БПП, "Народний фронт" і "Об'єднання "Самопоміч".

За його інформацією, таке ж подання прем'єр планує зробити на засіданнях всіх інших фракцій і депутатських груп.

Як відомо, 15 вересня Кабмін вніс держбюджет-2017 в Раду.

Детальніше про параметри нового бюджету можна прочитати у матеріалі "Новий бюджет: як зміняться доходи та видатки".