Під Дебальцеве РФ перекинула 150 тонн боєприпасів до САУ

Росія продовжує переправляти бойовикам на тимчасово окупований Донбас залізничним та автомобільним шляхами озброєння та військову техніку, боєприпаси та пально-мастильні матеріали.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони в середу.

Так під Дебальцеве Росія перекинула 150 тонн боєприпасів до САУ та 70 тонн – до 122-мм РСЗВ "Град", до Донецька – три танки Т-64, сім вантажних автомобілів "Камаз" та "Урал", чотири бронеавтомобілі "Тигр" на платформах та п’ять цистерн з пально-мастильними матеріалами, в Іловайськ – шість танків на платформах, які в подальшому переміщені у напрямку н.п.Харцизьк.

Також розвідники зафіксували перекидання в Ровеньки 12 цистерн з дизельним паливом (600 тонн) та 27 паливозаправників в н.п. Амвросіївка.