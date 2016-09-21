Путін побоюється заворушень – експерт ЦРУ

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, висуне свою кандидатуру на виборах в 2018 році і може перейти до більш жорсткого авторитарного правління, оскільки він "серйозно побоюється нестабільності й безладів".

Про це заявив глава підрозділу ЦРУ зі спостереження за Росією, провідний аналітик ЦРУ щодо Росії Пітер Клемент під час виступу в Університеті Джорджа Вашингтона, повідомляє "Голос Америки".

Клемент заявив, що бачить деякі "ознаки" того, куди веде Росію колишній офіцер російської розвідки.

Мова, зокрема, йде про недавні повідомлення про можливу "великої реорганізації" російських спецслужб, при якій відомства внутрішньої і зовнішньої розвідки об'єднаються в єдину організацію, в якій домінуватиме внутрішня спецслужба, Федеральна служба безпеки, - пояснив він.

"Я бачу в цьому потенційне посилення контролю над суспільством", – сказав Клемент.

На думку Климента, Росія загрузла в нафтовій "моно-економіці". Експерт також послався на повідомлення російських ЗМІ, що уряд має намір підвищити пенсійний вік.

"Вони починають економити на всьому", – сказав він.

На думку Климента, тривоги Путіна з приводу заворушень посилилися після масових протестів у Москві у зв'язку з ймовірними підтасовуваннями на парламентських виборах 2011 року.

"Він не дозволить, щоб це повторилося", – сказав експерт.

Після обрання на перший термін у 2000 році, Путін сконцентрувався на припиненні пострадянського хаосу і ре-інтеграції Росії в систему міжнародного порядку.

"Тепер все повернулося на круги своя. Тепер я бачу в ньому набагато більшого Путіна з КДБ, ніж ми знали", – сказав Клемент, додавши, що той хоче залишити після себе спадщину сильного лідера, яка включала б захоплення українського Криму в березні 2014 року.

"Думаю, зараз він вважає, що зробив щось, що забезпечить йому місце в російській історії. Він також хоче бути людиною, яка відновила велич Росії, і він, безсумнівно, вірить, що Росія повинна бути сильною, конкурентоздатною, військовою державою", – сказав Клемент.

На думку експерта, втручання в громадянську війну в Сирії відновити російський вплив на Близькому Сході.

Він додав, що втручання Путіна "змусило США сісти за стіл переговорів і визнати його не просто як одного з гравців, але як рівного".