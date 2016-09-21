ГПУ готова закрити справу проти Жиліна

Генпрокуратура закриє кримінальне провадження проти лідера терористичної організації "Оплот" Євгена Жиліна і зніме його з розшуку, якщо Росія офіційно підтвердить інформацію про його смерті.

Про це повідомив начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, передають "Українські новини".

"Зараз ми готуємо клопотання в Генпрокуратуру Росії з тим, щоб вони підтвердили цю інформацію (про загибель Жиліна). Якщо це дійсно так, то справа (проти нього – ред.) буде закрита за нереабілітуючими підставами", - сказав він.

Також, за його словами, він буде знятий з розшуку в Україні.

При цьому Горбатюк зазначив, що заочне розслідування проти Жиліна може відбутися, незважаючи на його загибель.

Про це також пише "Укрінформ", з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

"Справа була відкрита влітку 2015 року слідчими Управління СБУ в Харківській області. Проводилося досудове розслідування за фактом причетності Жиліна до фінансування терористів. У зв'язку з тим, що фігурант був відсутній на території України, він був оголошений в розшук, і справу припинили", – зазначив співрозмовник агентства.

"Наразі є дані про смерть фігуранта, тому справу буде закрито і передано в архів", – пояснило джерело.

За його словами, є інформація, що Жилін, убитий днями у Підмосков'ї, буде похований у Харкові, де мешкає його родина.

Як повідомлялося, ввечері 19 вересня у Підмосков'ї убили 40-річного лідера терористичної організації "Оплот" Євгена Жиліна.

За основною версією слідства, причина убивства – конфлікт у бізнесі, не виключають і особисту неприязнь.

До 2010 року Жилін працював у міліцейському головкомі в Харківській області.

Під час Революції Гідності він та його організація "Оплот" брали активну участь в антимайдані в Києві, поставляли туди "тітушек", вчинили в Харкові та області декілька терактів, брали участь у захопленні адміністративних будівель.

Жилін залишив Україну у лютому 2014 року.

У Харківській області проти нього порушили кримінальне провадження.

28 січня 2015 року Печерський райсуд Києва заочно арештував ватажка "Оплоту" Жиліна, оголошеного в міжнародний розшук.

У серпні 2015 року співробітники Служби безпеки України затримали в Харківській області членів диверсійної групи, яку координував і фінансував Жилін, а на початку вересня заблокували декілька банківських рахунків організації.