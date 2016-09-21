ГПУ готова закрити справу проти Жиліна

1020 переглядів
2
Середа, 21 вересня 2016, 13:42
Досудове розслідування проводилось за фактом причетності Жиліна до фінансування терористів
Фото з сайту "Оплота"

Генпрокуратура закриє кримінальне провадження проти лідера терористичної організації "Оплот" Євгена Жиліна і зніме його з розшуку, якщо Росія офіційно підтвердить інформацію про його смерті.

Про це повідомив начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, передають "Українські новини".

"Зараз ми готуємо клопотання в Генпрокуратуру Росії з тим, щоб вони підтвердили цю інформацію (про загибель Жиліна). Якщо це дійсно так, то справа (проти нього – ред.) буде закрита за нереабілітуючими підставами", - сказав він.

Також, за його словами, він буде знятий з розшуку в Україні.

При цьому Горбатюк зазначив, що заочне розслідування проти Жиліна може відбутися, незважаючи на його загибель.

Про це також пише "Укрінформ", з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

"Справа була відкрита влітку 2015 року слідчими Управління СБУ в Харківській області. Проводилося досудове розслідування за фактом причетності Жиліна до фінансування терористів. У зв'язку з тим, що фігурант був відсутній на території України, він був оголошений в розшук, і справу припинили", – зазначив співрозмовник агентства.

"Наразі є дані про смерть фігуранта, тому справу буде закрито і передано в архів", – пояснило джерело.

За його словами, є інформація, що Жилін, убитий днями у Підмосков'ї, буде похований у Харкові, де мешкає його родина.

Як повідомлялося, ввечері 19 вересня у Підмосков'ї убили 40-річного лідера терористичної організації "Оплот" Євгена Жиліна.

За основною версією слідства, причина убивства – конфлікт у бізнесі, не виключають і особисту неприязнь.

До 2010 року Жилін працював у міліцейському головкомі в Харківській області.

Під час Революції Гідності він та його організація "Оплот" брали активну участь в антимайдані в Києві, поставляли туди "тітушек", вчинили в Харкові та області декілька терактів, брали участь у захопленні адміністративних будівель.

Жилін залишив Україну у лютому 2014 року.

У Харківській області проти нього порушили кримінальне провадження.

28 січня 2015 року Печерський райсуд Києва заочно арештував ватажка "Оплоту" Жиліна, оголошеного в міжнародний розшук.

У серпні 2015 року співробітники Служби безпеки України затримали в Харківській області членів диверсійної групи, яку координував і фінансував Жилін, а на початку вересня заблокували декілька банківських рахунків організації.

Теми: сепаратизм Харківська область
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Плотницький розповів про спробу перевороту в "ЛНР" і "ДНР" 21 вересня 2016, 11:42
РосЗМІ повідомляють про стрілянину під Москвою й вбивство Жиліна 19 вересня 2016, 20:32
Арешт екс-меру Слов'янська Штепі продовжили на 2 місяці 14 вересня 2016, 01:15
powered by lun.ua
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 193.17.75.---Zi_shody121.09.2016 13:56
Он теперь не "злочинець", а просто чернозём для украинской земли: сосбаке собачья смерть (пусть меня собаки простят, что я его с ними сравнил).
ВідповістиЗ цитатою
IP: 95.158.42.---Yurek-121.09.2016 13:45
Не моє глибоке переконання, кримінальне та кримінально-процесуальне законодаство має бути змінене таким чином, що за тероризм, військові злочини та злочини проти людяності смерть підозрюваного або обвинуваченого не мала бути підставною до закриття провадження. Суд має давати правову оцінку діям таких злочинців навіть посмертно, визавши їх злочинцями.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
У Раді хочуть обмежити доступ до е-декларацій чиновників – Шабунін
ГПУ готова закрити справу проти Жиліна
МЗС не звільнило дипломата, яка "засвітилась" у контрабандних схемах
ГПУ взялася за Насірова через борги "Укрнафти" - ЗМІ
Усі новини
Фото

Українці зробили кілька "па" для проекту Ballerina Project

Здоров'я

Закриту форму туберкульозу пропонують лікувати удома