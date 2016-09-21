Поліція Донеччини розслідує вбивство хлопця, якого захопили бойовики

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Середа, 21 вересня 2016, 13:21

Поліція Донеччини звітує, що активізувала роботу з пошуку людей, які зникли безвісти у зоні АТО з початку 2014 року.

Про це інформує у середу відділ комунікації поліції Донецької області.

Наразі не розшуканими залишаються близько 1,5 тисячі осіб, більше половини з них – зникли на окупованій території.

Якщо у деяких випадках слідство зайшло у глухий кут у зв’язку з неможливістю потрапити на окуповану територію для проведення першочергових заходів, то у звільнених населених пунктах шанс знайти сліди зниклих є реальним, зазначають в МВС.

Так, наприклад, поліція Донеччини розслідує вбивство хлопця, якого захопили бойовики у 2014 році.

26-річний харків’янин поїхав на Донеччину у червні 2014 року. Хотів вивезти з небезпеки родину свого друга, але до місця призначення не доїхав та сам зник безвісті.

Востаннє молодого чоловіка бачили у Лиманському районі – місцеві жителі повідомляють, що він був затриманий на блокпості "ДНР".

У поліцейських є підстави вважати, що саме його останки були виявлені 14 вересня похованими у лісі поблизу Ямполя.

 

Поліцейські розгорнули комплекс слідчо-оперативних заходів, аби встановити особу загиблого. Відправною точкою стали два автомобільні номери, які були виявлені під кістками.

 

В результаті перевірки з’ясувалося, що вони - з автомобілю "Форд Скорпіо", зареєстрованого на жителя Харкова 1988 року народження, який вже 2 роки числиться безвісти зниклим.

Наразі для підтвердження особи померлого призначено молекулярно-генетичну експертизу та інші дослідження.

Поліцейські перевіряють усі версії загибелі чоловіка, одна з основних – вбивство учасниками незаконних збройних формувань.

У поліції закликали усіх, кому щось відомо про зниклого хлопця, повідомити про це до поліції за телефонами 102 та 0-800-505-102 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів).

Конфіденційність гарантують.

Теми: поліція Донбас тероризм
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