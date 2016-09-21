Кабмін сподівається, що спецконфіскація 2017 року дасть 10,5 млрд

Кабінет міністрів заклав у державний бюджет на 2017 рік надходження від спеціальної конфіскації коштів корупціонерів суму у 10,5 мільярдів гривень.

Про це сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман у Верховній Раді під час представлення проекту держбюджету на наступний рік.

Його запитали, чи підтримує уряду ініціативу фракції "Народний фронт" ухвалити законопроект про спецконфіскацію і чи планує уряд у разі ухвалення його спрямувати 50% отриманих від конфіскації коштів на підвищення обороноздатності й забезпечення зарплат поліцейських, військовослужбовців, а інші 50% – на підвищення соціальних стандартів.

"Уряд вчора вніс в парламент останню версію закону про спецконфіскацію. Ми підтримуємо те, що кошти, які були вкрадені, мають бути повернуті – і це наш обов'язок", – повідомив Гройсман.

"Я просто собі не уявляю, хто візьме на себе відповідальність, якщо, не дай Бог, ці кошти зникнуть. Я вважаю: кожен, хто не проголосує, щоб ми у цивілізований спосіб – це в жодному разі не шантаж – відновили справедливість, тут буде величезне питання", – зазначив він.

"Ми заклали в бюджет надходження від спецконфіскації на наступний рік 10,5 мільярдів гривень. Колеги, загальна сума спецконфіскації – 40 мільярдів гривень. І якщо хтось скаже, що ми взяли неймовірні доходи – і поклали їх у доходи бюджету, це неправда", – поінформував прем’єр.

Презентація держбюджету-2017 Чесно"

Гройсман підтвердив: уряд підтримує, що 40 млрд гривень "повинні бути витрачені на розвиток національної економіки, на підтримку нашої обороноздатності і, як наслідок, на підвищення соціальних стандартів для українців".

Розгляд законопроекту щодо цивільної спецконфіскації у сесійній залі заплановано на четвер, 22 вересня, повідомила голова комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Людмила Денісова на брифінгу у ВР, повідомляє "Укрінформ".

Олена Рощенко, УП