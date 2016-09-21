Позов до суду ООН: Україна провела вже 5 раундів переговорів з РФ

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Середа, 21 вересня 2016, 14:05

Україна провела 5 раундів досудових переговорів з Росією перед подачею позову в Міжнародний суд ООН щодо фінансування РФ тероризму на Донбасі.

Про це у середу повідомляють "Українські новини" посилаючись на відповідь МЗС.

Вказується, що також було проведено 2 раунди переговорів перед подачею позову за фактами дискримінації прав кримських татар у анексованому Криму.

"Проведено 5 раундів переговорів в рамках досудового врегулювання спору за Міжнародною конвенцією про боротьбу з тероризмом 1999 року, проведено два раунди і заплановано проведення третього раунду переговорів в рамках досудового врегулювання спору за Міжнародною конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 року", - сказано в ньому.

Відповідні переговори про трактування і застосування цих конвенцій є обов'язковою умовою для отримання Україною права передати спір, якщо він не вирішиться шляхом переговорів, в Міжнародний суд ООН.

"В рамках вищезазначених інструментів РФ буде притягнута до відповідальності за численні жертви серед цивільного населення внаслідок збивання літака рейсу MH17, обстрілів житлових кварталів Маріуполя, Краматорська, Волновахи, терактів в Харкові і інших містах України. РФ також буде відповідати за здійснення систематичної і усвідомленої дискримінації прав кримських татар та інших осіб, які протистоять окупаційному режиму в Криму", - йдеться у відповіді.

У відповіді йдеться, що Росія відмовилася визнавати наявність спору і свою відповідальність за фактом вчинення актів агресії проти України, заперечуючи їх.

Також вона відкинула пропозицію вирішити суперечку про приєднання Криму до складу РФ і зміні територіальної приналежності окупованій території, відповівши, що "народи Криму" скористалися правом на самовизначення і, проголосувавши за незалежність, долучилися до Росії відповідно до норм міжнародного права.

Як відомо, у січні 2016 року стало відомо, що Україна збирається подати позов проти Росії в Міжнародний суд ООН за підтримку тероризму.

Теми: Росія тероризм
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