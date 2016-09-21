У Раді хочуть обмежити доступ до е-декларацій чиновників – Шабунін

На розгляд Верховної Ради незабаром можуть винести законопроект, який закриє публічний доступ до низки важливих відомостей з електронних декларацій чиновників.

Про це у своєму блозі на "Українській правді" написав керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

За його словами, з публічного доступу зникнуть дані про готівку, коштовності, подарунки, фінансові зобов'язання, корпоративні права і витрати.

"Проекту закону іще немає в порядку денному, утім, він уже гуляє між міністерствами та міжнародними експертами, які мають оцінити, в якій мірі забаганки влади перекреслюють взяті нею зобов'язання перед європейцями та американцями", – написав він.

За його даними, влада хоче прибрати із відкритого доступу – Реєстру е-декларацій – всю інформацію про:

1. Усе цінне рухоме майно вартістю понад 137 000 грн або десь 5000 доларів: коштовності, годинники, антикваріат, хутро, дизайнерські сумочки, коней та песиків тощо, окрім транспортних засобів;

2. Усі отримані подарунки вартістю від 6890 грн;

3. Готівкові кошти та активи у вигляді банківських металів вартістю від 68 900 грн;

4. Кредити, позики і витрати понад 68 900 грн.

На думку Шабуніна, у разі прийняття такі змінb відкинenm антикорупційну реформу назад у часи Януковича.

Він стверджує, що немає жодних підстав вносити такі зміни, крім як " сховати шокуючу для зубожілих громадян інформацію про реальні статки суддів, прокурорів, нардепів та їхніх сімей від громадськості та журналістів".

Також, на його думку, чиновники поки що не вносять дані в реєстр е-декларацій, оскільки очікують прийняття Радою закону про "нульову декларацію", проект якого зараз поширюється у ЗМІ.

За його словами, у разі прийняття цей закон надасть чиновникам гарантію безкарності за незаконне збагачення.

Олег Шанковський, УП