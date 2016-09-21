В Раде хотят ограничить доступ к е-декларациям чиновников – Шабунин

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Среда, 21 сентября 2016, 14:13

На рассмотрение Верховной Рады вскоре могут внести законопроект, который закроет публичный доступ к ряду важных сведений в электронных декларациях чиновников.

Об этом в своем блоге на "Украинской правде" написал руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По его словам, из публичного доступа исчезнут данные о наличных деньгах, драгоценностях, подарках, финансовых обязательствах, корпоративных правах и расходах.

"Проекта закона еще нет в повестке дня, впрочем, он уже гуляет между министерствами и международными экспертами, которые должны оценить, в какой степени прихоти власти перечеркивают взятые ею обязательства перед европейцами и американцами", – написал он.

По его данным, власть хочет убрать из открытого доступа – Реестра е-деклараций – всю информацию о:

1. Все ценное движимое имущество стоимостью более 137 000 грн или где-то 5000 долларов: драгоценности, часы, антиквариат, мех, дизайнерские сумочки, лошадей и собак и тому подобное, кроме транспортных средств;

2. Все полученные подарки стоимостью от 6890 грн;

3. Наличные средства и активы в виде банковских металлов стоимостью от 68 900 грн;

4. Кредиты, займы и расходы более 68 900 грн.

По мнению Шабунина, в случае принятия такие изменения отбросят антикоррупционную реформу назад во времена Януковича.

Он утверждает, что нет никаких оснований вносить такие изменения, кроме как "скрыть шокирующую для обнищавших граждан информацию о реальных доходах судей, прокуроров, нардепов и их семей от общественности и журналистов".

Также, по его мнению, чиновники пока что не вносят данные в реестр е-деклараций, поскольку ожидают принятия Радой закона о "нулевой декларации", проект которого сейчас распространяется в СМИ.

По его словам, в случае принятия этот закон даст чиновникам гарантию безнаказанности за незаконное обогащение.

Олег Шанковский, УП

Темы: декларация Верховная Рада коррупция
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