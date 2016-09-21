В Україні кількість тяжких злочинів зросла на 46%

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Середа, 21 вересня 2016, 16:01

Кількість злочинів за 8 місяців цього року зросла на 26,9% порівняно із таким самим періодом 2015 року і на 35,5% - з 2014 року.

Про це під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності заявив перший заступник його голови Микола Паламарчук.

Він заявив про "небувале зростання рівня злочинності у державі порівняно із 2014-2015 роками", посилаючись на дані ГПУ.

Так, за 8 місяців цього року порівняно із минулим роком число кримінальних правопорушень зросло на 26,9%, з 2014 – 35,5%.

При цьому кількість тяжких злочинів порівняно із 2014 роком зросла на 46%.

Водночас майже в два рази скоротилося направлення справ до суду, зазначив Паламарчук.

Він наголосив, що розслідування зухвалих злочинів таких, як вбивство журналіста Шемерета, досі не мають результатів.

У свою чергу глава Нацполіції Хатія Деканоідзе зазначила, що 60% злочинів – це крадіжки, а кожен десятий злочин пов’язаний із звільненими за законом Савченко.

Тетяна Кусок, УП

Теми: кримінал Деканоідзе
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