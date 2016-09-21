Документ про розведення сторін у зоні АТО опублікують в середу

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Середа, 21 вересня 2016, 16:04

Документ про розведення сил і засобів учасників конфлікту на Донбасі, підписаний контактною групою в Мінську, буде опубліковано у середу на сайті країни-керівника ОБСЄ.

Про це журналістам повідомив спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдик, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні вдалося узгодити і підписати рамковий документ про розведення сил і засобів на Донбасі. Він підписаний представниками України і Росії і парафований представниками окремих районів Донецької та Луганської областей", – сказав він.

Сайдик підтвердив, що підгрупа з безпеки погодила три ділянки розведення сторін – Станицю Луганську, Петровське та Золоте.

Як відомо, раніше про підписання цієї угоди повідомила прес-секретар екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Теми: АТО ОБСЄ Мінські угоди
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