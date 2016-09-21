Документ о разведении сторон в зоне АТО опубликуют в среду

Документ о разведении сил и средств участников конфликта на Донбассе, подписанный контактной группой в Минске, будет опубликован в среду на сайте страны-председателя ОБСЕ.

Об этом журналистам сообщил специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня удалось согласовать и подписать рамочный документ о разведении сил и средств на Донбассе. Он подписан представителями Украины и России и парафирован представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – сказал он.

Сайдик подтвердил, что подгруппа по безопасности согласовала три участка разведения сторон – Станицу Луганскую, Петровское и Золотое.

Как известно, ранее о подписании этого соглашения сообщила пресс-секретарь экс-президента Леонида Кучмы Дарья Олифер.