Генпрокуратура: член ВРЮ вимагав півмільйона доларів хабара

Працівники СБУ і ГПУ викрили одного з членів Вищої Ради юстиції у вимаганні 500 тисяч доларів.

Про це у середу на своїй сторінці у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.

Вказується, що таку суму він вимагав за незаконний вплив на судове рішення.

"Затримано посередника - арбітражного керуючого Мінюсту, який у змові з членом ВРЮ отримав 150 тис дол.", - написав він.

Підозрюваний член ВРЮ викликаний в ГПУ.

Водночас на сайті Генпрокуратури вказується, що наразі проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, притягнення усіх винних осіб до кримінальної відповідальності, а також готуються клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Українська правда