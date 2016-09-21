Генпрокуратура: член ВРЮ вимагав півмільйона доларів хабара
Працівники СБУ і ГПУ викрили одного з членів Вищої Ради юстиції у вимаганні 500 тисяч доларів.
Про це у середу на своїй сторінці у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.
Вказується, що таку суму він вимагав за незаконний вплив на судове рішення.
"Затримано посередника - арбітражного керуючого Мінюсту, який у змові з членом ВРЮ отримав 150 тис дол.", - написав він.
Підозрюваний член ВРЮ викликаний в ГПУ.
Водночас на сайті Генпрокуратури вказується, що наразі проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, притягнення усіх винних осіб до кримінальної відповідальності, а також готуються клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Українська правда