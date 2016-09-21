Порошенко в ООН: Росія в Сирії діє так само, як і в Україні

Президент Петро Порошенко закликає світ реформувати Раду безпеки ООН. Він пропонує скасувати право вето при прийнятті рішень.

Про це він сказав, виступаючи у ході загальних дебатів Генеральної асамблеї ООН.

Порошенко зазначив, що Рада Безпеки ООН не змогла зупинити конфлікт в Сирії так само, як російську агресію в Україні та анексію Криму.

Президент України наголосив, що Росія у Сирії застосовує таку саму тактику, як і в Україні: підтримує посилення бойових дій, аби потім виступити посередником у конфлікті та диктувати свої умови.

Крім того, за словами Порошенка, Росія перетворює Крим на потужну військову базу, звідки відправляє військових до Сирії.

"Усе це наголошує критичну потребу реформування РБ ООН. Насамперед це стосується права вето. Будь-яке вето не має блокувати дії РБ ООН, якщо вона хоче займатися подіями масових вбивств. Ми маємо усунути цю перешкоду", - сказав Порошенко.

Тетяна Кусок, УП