Стало відоме ім’я члена ВРЮ, якого викрили у вимаганні хабара
Члена Вищої ради юстиції, якого викрили у вимаганні 500 тисяч доларів, звати Павло Гречківський.
Про це Українській правді повідомили джерела у правоохоронних органах.
Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко у середу заявив, що член ВРЮ вимагав гроші за незаконний вплив на судове рішення.
"Затримано посередника - арбітражного керуючого Мінюсту, який у змові з членом ВРЮ отримав 150 тис дол.", - написав він на Facebook.
Підозрюваний член ВРЮ викликаний в ГПУ.
Раніше повідомлялося, що Гречківський та заступник голови Вищого господарського суду Артур Ємельянов є співвласниками заповідної землі на Жуковому острові у Києві.
Українська правда