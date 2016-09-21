Стало відоме ім’я члена ВРЮ, якого викрили у вимаганні хабара

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Середа, 21 вересня 2016, 18:19

Члена Вищої ради юстиції, якого викрили у вимаганні 500 тисяч доларів, звати Павло Гречківський.

Про це Українській правді повідомили джерела у правоохоронних органах.

Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко у середу заявив, що член ВРЮ вимагав гроші за незаконний вплив на судове рішення.

"Затримано посередника - арбітражного керуючого Мінюсту, який у змові з членом ВРЮ отримав 150 тис дол.", - написав він на Facebook.

Підозрюваний член ВРЮ викликаний в ГПУ.

Раніше повідомлялося, що Гречківський та заступник голови Вищого господарського суду Артур Ємельянов є співвласниками заповідної землі на Жуковому острові у Києві.

Українська правда

Теми: корупція хабар
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