Порошенко поговорив з Обамою в Нью-Йорку

1417 переглядів
1
Середа, 21 вересня 2016, 21:59

Президент України Петро Порошенко і президент США Барак Обама провели переговори в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН.

Про це глава української держави повідомив журналістам у Нью-Йорку.

"У нас відбулись дуже важливі переговори з керівництвом США, у нас відбулася довга розмова з президентом США Бараком Обамою, де ми мали можливість обговорити свої подальші кроки щодо імплементації Мінських угод і рішучі кроки з координації наших дій з приводу складання "дорожньої карти", реалізації цих домовленостей, пріоритети компонента безпеки Мінських домовленостей і дати реалізації політичної частини Мінського процесу", - сказав Порошенко.

Крім того, за словами президента, на зустрічі з американським керівництвом йшлося про підтримку США реформ в Україні, зокрема про надання фінансової допомоги в 1 млрд дол. кредитних гарантій.

"Я думаю, що до кінця поточного місяця гарантії будуть розміщені, і 1 млрд кредитних гарантій допомоги надійде на рахунки українського уряду", - сказав Порошенко.

Крім того, президент розповів, що на наступних переговорах із західними партнерами буде піднімати питання надання Україні летального зброї.

"Що стосується летального зброї, то ми це будемо порушувати під час наступних переговорів. Ми на сьогоднішній день не ставили питання про летальну зброю, у нас на сьогоднішній день на порядку денному стоїть питання реалізації тих домовленостей про допомогу в пакеті, який становить 600 млн доларів, який США виділили на підтримку нашого сектора оборони і безпеки", - розповів Порошенко.

Інтерфакс-Україна

Теми: США Порошенко Обама
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Путін побоюється заворушень – експерт ЦРУ 21 вересня 2016, 12:43
У Каліфорнії впав літак-розвідник U-2 21 вересня 2016, 07:17
США нададуть Україні $ 1 млрд кредитних гарантій 21 вересня 2016, 04:32
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 95.85.22.---Alex77721.09.2016 22:53
2/
Может, это случайность? Сомнительно. Украинская составляющая факультетской жизни крайне скудна и постепенно движется к нулевой отметке. С началом учебного года студентам сообщили, что у них не будут преподавать такие (обязательные в университете) предметы, как украинский язык, украинская культура, история украинской государственности. Вы скажете: а как же с патриотизмом? Смотря с каким! Следуя логике событий - всё это именно в духе патриотизма - "русского мира". Но в Украине с высоких трибун призывают к украинскому патриотизму! Неужели на инфиле изобрели свой, гибридный патриотизм?
Всё бы ничего, если бы автор "особого вида патриотизма", декан факультета филологии Зернецкая Алла Анатольевна, не владеющая государственным языком, не была родной сестрой жены Президента Украины Марины Анатольевны... Какой же патриотизм "правильный": тот, что звучит с самой высокой трибуны или тот, который культивируется Сестрой Жены на практике? Ничего не пойму.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
ВРЮ просить Гречківського відсторонитися від роботи на час слідства
Стало відоме ім’я члена ВРЮ, якого викрили у вимаганні хабара
Порошенко заликає скасувати право вето в ООН
Деканоідзе на комітеті посварилася із Лозовим
Усі новини
Кінопроект

За романом Жадана "Ворошиловград" знімуть фільм державним коштом

Двигуни культури

Співзасновник ЮБК та Hedonism Ростислав Русаков