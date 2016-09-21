Порошенко поговорив з Обамою в Нью-Йорку

Президент України Петро Порошенко і президент США Барак Обама провели переговори в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН.

Про це глава української держави повідомив журналістам у Нью-Йорку.

"У нас відбулись дуже важливі переговори з керівництвом США, у нас відбулася довга розмова з президентом США Бараком Обамою, де ми мали можливість обговорити свої подальші кроки щодо імплементації Мінських угод і рішучі кроки з координації наших дій з приводу складання "дорожньої карти", реалізації цих домовленостей, пріоритети компонента безпеки Мінських домовленостей і дати реалізації політичної частини Мінського процесу", - сказав Порошенко.

Крім того, за словами президента, на зустрічі з американським керівництвом йшлося про підтримку США реформ в Україні, зокрема про надання фінансової допомоги в 1 млрд дол. кредитних гарантій.

"Я думаю, що до кінця поточного місяця гарантії будуть розміщені, і 1 млрд кредитних гарантій допомоги надійде на рахунки українського уряду", - сказав Порошенко.

Крім того, президент розповів, що на наступних переговорах із західними партнерами буде піднімати питання надання Україні летального зброї.

"Що стосується летального зброї, то ми це будемо порушувати під час наступних переговорів. Ми на сьогоднішній день не ставили питання про летальну зброю, у нас на сьогоднішній день на порядку денному стоїть питання реалізації тих домовленостей про допомогу в пакеті, який становить 600 млн доларів, який США виділили на підтримку нашого сектора оборони і безпеки", - розповів Порошенко.

Інтерфакс-Україна