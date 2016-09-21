До заручників на Донбасі допустять координатора ОБСЄ – Геращенко

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Середа, 21 вересня 2016, 23:26

До незаконно затриманих на території окупованого Донбасу людей найближчим часом допустять координатора підгрупи Тристоронньої контактної групи з гуманітарних питань від ОБСЄ Тоні Фріша.

Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко.

"Українській стороні вдалося добитися, що до українських бранців в ОРДО буде найближчим часом допущено координатора ОБСЄ Т. Фріша. Нещодавно він зустрічався з родинами заручників, говорив з мамами, сьогодні отримав запевнення, що найближчим часом може відвідати бранців, поспілкуватися з ними без присутності тюремників", - написала Геращенко на Facebook.

"Також ми піднімали питання допуску МКЧХ до тюрем задля пошуку зниклих безвісти і тих заручників, про долю яких ми нічого не знаємо, задля моніторингу умов утримання. Але поки що в питанні допуску МКЧХ на окуповані території прогресу досягти не вдалося", - додала вона.

Українська правда  

Теми: полонені ОБСЄ Донбас
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