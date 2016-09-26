НАЗК зацікавилось громадянством родичів кількох чиновників

Національне агентство з питань запобігання корупції почало перевірку інформації щодо наявності громадянства інших держав у членів родин окремих осіб, які подали майнові декларації до Єдиного держреєстру декларацій.

Про це йдеться у повідомленні відомства у понеділок.

"Мова йде про внесені до Реєстру дані щодо належності членів родин декларантів до громадянства Республіки Вануату. Зокрема, перевіряється інформація відносно Я.В. Мосейка, А.В. Колесника, Є.В. Літвінова та інших", - сказано у повідомленні.

У декларації судді Якова Мосейко вказано, що дві його дочки Валентина і Тетяна мають громадянство Вануату.

Згідно з декларацією голови Смілянської райдержадміністрації Черкаської області Андрія Колесника, його дружина Ольга також має громадянство Вануату.

Про результати перевірки буде повідомлено після її завершення.

Як відомо, в електронній декларації дружина екс-заступника голови Вищого спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних справ Євгена Литвинова Людмила задекларувала продаж нерухомості на Вануату на загальну суму 2 млн 248 тисяч 866 гривень в 2015-2016 роках.

Українська правда