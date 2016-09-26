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НАПК заинтересовалось гражданством родственников нескольких чиновников

Понедельник, 26 сентября 2016, 16:24

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку информации о наличии гражданства других государств у членов семей отдельных лиц, подавших имущественные декларации в Единый госреестр деклараций.

Об этом говорится в сообщении ведомства в понедельник.

"Речь идет о внесенных в Реестр данные о принадлежности членов семей декларантов гражданства Республики Вануату. В частности, проверяется информация относительно Я.В. Мосейко, А.В. Колесника, Е. В. Литвинова и других", - сказано в сообщении.

В декларации судьи Якова Мосейко указано, что две его дочери Валентина и Татьяна имеют гражданство Вануату.

Согласно декларации главы Смелянского райгосадминистрации Черкасской области Андрея Колесника, его жена Ольга также имеет гражданство Вануату.

О результатах проверки будет сообщено после ее завершения.

Как известно, в электронной декларации жена экс-заместителя председателя Высшего спецсуда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Евгения Литвинова Людмила задекларировала продажа недвижимости на Вануату на общую сумму 2 248 866 гривен в 2015-2016 годах.

Украинская правда

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Темы: НАПКкоррупция
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