Після відставки губернатора у Житомирі звільняється голова облради

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Понеділок, 26 вересня 2016, 18:23

Голова Житомирської облради Анжеліка Лабунська вирішила подати у відставку.

Про це "Українським новинам" повідомили в прес-службі Житомирської обласної партійної організації "ВО "Батьківщина".

"Вона написала заяву (про відставку)", - сказав представник прес-служби.

З його слів, наразі депутати облради розглядають цю заяву.

"Уже понад годину розглядають. Питання повинно розглядатися відкрито, а депутати хочуть таємного голосування", - додав він.

Інших подробиць він не повідомив.

Як відомо, Лабунська була вибрана головою облради в листопаді 2015 року.

Вона була депутатом Верховної Ради 5-7 скликань, наразі є головою "Батьківщини" у Житомирській області.

Лабунська задекларувала 5 402 330 гривень доходів, отриманих в 2015 році, а також 72 млн 911 тис. гривень у ліквідованому банку "Фінанси й Кредит".

16 серпня голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський вирішив звільнитися після понад двох років роботи на посаді.

1 вересня президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Машковського і призначив виконувачем обов'язків Ігоря Гундича.

Теми: Житомир кадри
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