Після відставки губернатора у Житомирі звільняється голова облради
Голова Житомирської облради Анжеліка Лабунська вирішила подати у відставку.
Про це "Українським новинам" повідомили в прес-службі Житомирської обласної партійної організації "ВО "Батьківщина".
"Вона написала заяву (про відставку)", - сказав представник прес-служби.
З його слів, наразі депутати облради розглядають цю заяву.
"Уже понад годину розглядають. Питання повинно розглядатися відкрито, а депутати хочуть таємного голосування", - додав він.
Інших подробиць він не повідомив.
Як відомо, Лабунська була вибрана головою облради в листопаді 2015 року.
Вона була депутатом Верховної Ради 5-7 скликань, наразі є головою "Батьківщини" у Житомирській області.
Лабунська задекларувала 5 402 330 гривень доходів, отриманих в 2015 році, а також 72 млн 911 тис. гривень у ліквідованому банку "Фінанси й Кредит".
16 серпня голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський вирішив звільнитися після понад двох років роботи на посаді.
1 вересня президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Машковського і призначив виконувачем обов'язків Ігоря Гундича.