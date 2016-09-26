После отставки губернатора в Житомире увольняется председатель облсовета
Председатель Житомирского областного совета Анжелика Лабунская решила подать в отставку.
Об этом "Українським новинам" сообщили в пресс-службе Житомирской областной партийной организации "ВО "Батьківщина".
"Она написала заявление (об отставке)", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, в данный момент депутаты облсовета рассматривают данное заявление.
"Уже более часа рассматривают. Вопрос должен рассматриваться открыто, а депутаты хотят тайного голосования", - добавил он.
Других подробностей он не сообщил.
Как известно, Лабунская была избрана председателем облсовета в ноябре 2015 года.
Она была депутатом Верховной Рады 5-7 созывов, на данный момент является председателем "Батьківщини" в Житомирской области.
Лабунская задекларировала 5 402 330 гривен доходов, полученных в 2015 году, а также 72 млн 911 тыс. гривен в ликвидируемом банке "Финансы и Кредит".
16 августа председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей Машковский решил уволиться после более двух лет работы на должности.
1 сентября президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Машковского и назначил исполняющим обязанности Игоря Гундича.