Верховний суд Росії розгляне апеляцію на вирок Карпюку та Клиху

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Вівторок, 27 вересня 2016, 00:49

Апеляція на вирок Миколі Карпюку та Станіславу Клиху буде розглянута Верховним судом Росії 26 жовтня.

Про це повідомили адвокати політв'язнів Докка Іцлаев і Марина Дубровіна, пише видання "Грані".

Початок слухань о 9:40, самі засуджені будуть брати участь у засіданні по відеозв'язку з СІЗО-1 в Грозному.

Як повідомлялося, захист оскаржив вирок українським громадянам Микола Карпюк та Станіславу Клиху, засудженим в Росії на 22,5 і 20 років позбавлення волі.

В апеляційній скарзі захист вказує на процесуальні порушення, допущені в ході розгляду справи.

За версією Слідчого комітету РФ, Карпюк та Клих в 1990-х роках входили в українську націоналістичну організацію УНА-УНСО (визнана в Росії екстремістською і заборонена).

Вони, як заявляє слідство, нібито воювали в Чечні в складі загону під назвою "Вікінг". СК стверджує, що Карпюк та Клих брали участь в боях, під час яких загинули не менше 30 російських військовослужбовців.

Клих і Карпюк заперечують всі звинувачення. Клих заявляє, що ніколи не був у Чечні.

Матеріали звинувачення проти них базуються на свідченнях ще одного фігуранта - Олександра Малофєєва про злочини, нібито скоєні в Чечні лідером "Правого сектора" Дмитром Ярошем, керівником партії "Свобода" Олегом Тягнибоком і колишнім прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком.

Теми: Політв'язні права людини Чечня Росія
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