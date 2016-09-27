Верховний суд Росії розгляне апеляцію на вирок Карпюку та Клиху

Апеляція на вирок Миколі Карпюку та Станіславу Клиху буде розглянута Верховним судом Росії 26 жовтня.

Про це повідомили адвокати політв'язнів Докка Іцлаев і Марина Дубровіна, пише видання "Грані".

Початок слухань о 9:40, самі засуджені будуть брати участь у засіданні по відеозв'язку з СІЗО-1 в Грозному.

Як повідомлялося, захист оскаржив вирок українським громадянам Микола Карпюк та Станіславу Клиху, засудженим в Росії на 22,5 і 20 років позбавлення волі.

В апеляційній скарзі захист вказує на процесуальні порушення, допущені в ході розгляду справи.

За версією Слідчого комітету РФ, Карпюк та Клих в 1990-х роках входили в українську націоналістичну організацію УНА-УНСО (визнана в Росії екстремістською і заборонена).

Вони, як заявляє слідство, нібито воювали в Чечні в складі загону під назвою "Вікінг". СК стверджує, що Карпюк та Клих брали участь в боях, під час яких загинули не менше 30 російських військовослужбовців.

Клих і Карпюк заперечують всі звинувачення. Клих заявляє, що ніколи не був у Чечні.

Матеріали звинувачення проти них базуються на свідченнях ще одного фігуранта - Олександра Малофєєва про злочини, нібито скоєні в Чечні лідером "Правого сектора" Дмитром Ярошем, керівником партії "Свобода" Олегом Тягнибоком і колишнім прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком.