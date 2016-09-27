Поліція: трагедія в Кривому Озері не пов'язана з атестацією

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Вівторок, 27 вересня 2016, 11:16

Трагедія в Кривому Озері Миколаївської області, де поліцейські вбили людину, пов'язана не з результатами атестації, а з системною проблемою кадрового формату.

Про це в інтерв'ю ЛІГА.net повідомив заступник голови Національної поліції Костянтин Бушуєв.

"Цей інцидент не є наслідком атестації. Я розглядаю ситуацію в Кривому Озері як системну проблему кадрового формату. Криве Озеро знаходиться на околицях області. Рівень уваги керівництва обласного управління Національної поліції до цього підрозділу формувався за залишковим принципом. Укомплектованість підрозділу була, м'яко кажучи, не найкраща. Стан материльно-технічного забезпечення – жалюгідний", – сказав він.

"Можливо, комплекс факторів, в тому числі і неувага до цього підрозділу з боку обласного управління, призвів до того, що там сформувалися певні правила поведінки, які реалізувалися в таку проблему", – додав Бушуєв.

На питання, чи оцінювала атестаційна комісія психологічний стан співробітників поліції в Кривому Озері, зокрема, їх схильність до насильства, Бушуєв відповів: "Виходячи з вашої логіки, ми повинні були всі 130 тисяч з поліції звільнити і провести набір заново. За часом цей процес розтягнувся б на роки".

Він запевнив, що факти перевищення поліцією службових повноважень ніколи не будуть замовчуватись.

Як відомо, у ніч на 24 серпня за нез'ясованих обставин помер 32-річний таксист райцентру Криве Озеро в Миколаївській області Олександр Цукерман. Його земляки стверджують, що співробітники поліції забили скутого кайданками чоловіка до смерті на очах у дружини, матері і двох дітей. Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що у затриманого також і стріляли.

Прокуратура Миколаївської області вважає попередньою причиною загибелі Цукермана крововилив внаслідок застосування травматичної зброї. Затримані шестеро поліцейських.

Керівництво Нацполіції розформувало Кривоозерское відділення.

Теми: поліція
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